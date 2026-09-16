El Banco de España agota en menos de dos horas las 33.000 entradas para sus visitas guiadas

Archivo - Fachada del Banco de España. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha agotado en menos de dos horas las 33.000 entradas que ha puesto a disposición del público para su programa de visitas guiadas a la institución. El programa ofrece un recorrido de 90 minutos por el patrimonio histórico y artístico de este emblemático edificio.

Las reservas han podido realizarse a partir de las 12.00 horas de este miércoles a traves de la página web del Banco de España. Debido a la gran demanda de entradas, usuarios permanecieron en una sala virtual durante más de dos horas a la espera de poder reservar una plaza que ya se encontraba agotadas al llegar su turno.

La Colección Banco de España es el resultado de un patrimonio artístico acumulado a lo largo de más de dos siglos de historia.

Se trata de una colección muy diversa que cuenta con obras de pintura, dibujo, escultura y fotografía, así como un gran número de piezas de especial valor dentro de las artes decorativas y el ámbito de la obra gráfica.

La colección recoge el testimonio del tiempo transcurrido a lo largo de toda la vida de la institución, de su papel especial como banca pública y de las personas más relevantes que han prestado servicio en ella desde que se fundara el Banco de San Carlos en pleno Siglo de la Luces.

Cronológicamente, la colección se compone de una sección clásica, que se extiende desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX, y una sección contemporánea, constituida por obras de arte español producidas en su mayor parte desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.