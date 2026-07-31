El Banco de España inaugurará en septiembre una nueva muestra para dar a conocer su colección de textiles - EL BANCO DE ESPAÑA

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España inaugurará el próximo mes de septiembre una nueva muestra para dar a conocer su colección de textiles, 'El plano flexible', que estará abierta del 28 de septiembre de 2026 al 27 de marzo de 2027 en la sala de exposiciones del Banco de España.

Según ha informado la institución, la muestra propone un recorrido por el arte textil entendido como un espacio de convergencia entre arte, arquitectura e industria, en el que el tejido se transforma en un elemento activo que contribuye a organizar el espacio, absorber el sonido y generar experiencia sensorial.

La exposición aborda cuestiones como la capacidad de los tapices para contar historias, la confluencia en el tejido de lo artesano y lo industrial o la recuperación de esta disciplina artística a partir de las reivindicaciones del feminismo.

El recorrido se estructura en dos ámbitos. El primero reúne una selección de alfombras y tapices clásicos de la Colección Banco de España y subraya su papel en la definición del entorno arquitectónico: ordenando los espacios, modulando la luz y el sonido y contribuyendo a la configuración de los espacios institucionales.

En esta parte del recorrido, según ha avanzado, "se aúnan lo funcional y lo representativo" a través de manufacturas de la Real Fábrica de Tapices o conjuntos como los de Geraert Peemans, Urbanus Leyniers o Jacques Neilson.

La segunda parte de la exposición explora el significado del textil más allá de la funcionalidad. En este caso, las piezas tejidas se convierten "en herramientas de experimentación formal y de reflexión crítica, incidiendo en su dimensión política, social y simbólica", ha subrayado.

Este segundo ámbito se articula en torno a propuestas de artistas como Esther Ferrer, Elena del Rivero, Narelle Jubelin, Elo Vega, Isabel Oliver Teresa Lanceta, Yto Barrada, Patricia Esquivias, Mercedes Azpilicueta, Andreas Maria Fohr, Manuel Chavajay o Dora García.

El Banco de España ha explicado que, en su conjunto, la exposición plantea el textil como "un campo abierto en el que confluyen materialidad, historia y lenguaje, articulándose como una red de relaciones en la que cada pieza ayuda a comprender del tejido como superficie, como estructura y como forma de pensamiento.

"El título de la muestra, El plano flexible, alude a esta capacidad del textil para adaptarse, articular el espacio y generar nuevas lecturas de la colección desde una perspectiva transversal", ha concluido.