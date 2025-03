La BNE homenajea a María Moliner en su efeméride con una moneda: "Si fuese un señor la tendríamos en muchos altares"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) han homenajeado la figura de María Moliner en el 125 aniversario de su nacimiento con la presentación una moneda de plata de la colección '8 de marzo' con su rostro y la reedición de un libro infantil sobre la autora.

"Si en vez de María, hubiese sido un señor, lo tendríamos en muchos altares desde el primer momento, y a ella le costó mucho", ha valorado el director de la BNE, Óscar Arroyo durante el acto de entrega de la moneda a la institución.

Así, Arroyo, que ha recibido la moneda acuñada --con una imagen de una "madura" Moliner, las siglas '8M' y la palabra igualdad-- a manos de la directora general de la FNMT-RCM, Isabel Valldecabres Ortiz, ha valorado el diccionario del uso del español de Moliner --que fue su obra "magna"--, aunque ha defendido su faceta como bibliotecaria.

"Aunque pasa a la historia por su diccionario del uso del español, hay que repasar su faceta como bibliotecaria, archivera y funcionaria del al Cuerpo Facultativo de Archivero. En la Segunda República y en la guerra civil participó en planes y proyectos para revitalizar las bibliotecas den este país (...) Nos planteamos qué habría sido de las bibliotecas en España sin su referencia permanente para quien nos dedicamos a mejorar el acceso bibliotecario, por eso le agradecemos a la FNMT-RCM", ha añadido Arroyo.

"NO SE PUEDE SER DEMÓCRATA Y NO SER FEMINISTA"

La moneda acuñada para homenajear a Moliner y de la que habrá 4.000 ejemplares, ha explicado Valldecabres, se enmarca dentro de la iniciativa de la institución para "rescatar" la memoria de mujeres españolas que no han sido "suficientemente reconocidas" y en ese sentido ha asegurado que la memoria democrática pasa por estas acciones, para después apuntar que no se puede ser "demócrata y no ser feminista".

"Efectivamente, a las mujeres se las ha olvidado y conviene recordarlas. El ejercicio de rescate es un ejercicio básico y no es una frase hecha. La memoria democrática no es solo ir a votar, implica el rescate de la memoria de las personas que, desde la diversidad de pensamiento, nos han acompañado y hecho aportaciones significativas como Moliner y tantas otras mujeres. No somos un colectivo, somos la mitad de la población. Quisiera asociar esa idea de memoria democrática con el feminismo: no se puede ser demócrata y no ser feminista", ha apuntado la directora general de la FNMT-RCM.

Durante el homenaje, que ha tenido lugar este martes 18 de marzo en la sede madrileña de la BNE, ha participado la biógrafa de la autora, Inmaculada de la Fuente, y ha concluido con recital musical.

Así, Valldecabres ha concluido asegurando que dado el futuro "incierto" que se plantea, se deben evocar los nombres de "grandes mujeres" como la mencionada Moliner, por lo que también se ha editado un libro infantil con el objetivo de que los más pequeños conozcan su trabajo.