Borrell asegura sobre el galeón San José que es "mejor un buen acuerdo que un mal pleito" con Colombia

Publicado 05/02/2019 18:21:59 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, ha defendido este martes 5 de febrero en el Senado que "es mejor un buen acuerdo que un mal pleito" en las conversaciones con el Gobierno de Colombia sobre el galeón San José, hundido en 1708 en el Caribe colombiano.

Durante su intervención en el pleno, Borrell ha descartado empezar "una batalla jurídica que no se sabe a dónde llevaría", recordando que las negociaciones con el Gobierno colombiano "van por el buen camino". "Colombia ya ha suspendido la adjudicación a una empresa privada que, esa sí, quería el vil metal, sacarlo y meterlo en el mercado", ha aseverado.

El senador 'popular' Remigio Delgado ha preguntado previamente al ministro por el acuerdo previsto con Colombia y ha reclamado al Gobierno "velar siempre por recuperar el interés general de los españoles y honrar a los 600 marinos que en su día intentaron protegerlos". "Si esto fracasa, pondremos en riesgo la imagen de España", ha alertado.

A ello ha respondido Borrell pidiendo que no se "mutilen" sus frases, negando haber dicho que a España "no le interesa el contenido del galeón". "Lo que yo he querido decir es que nuestro interés no es el valor económico material, de las monedas de oro que puedan haber alli: no nos interesa poner eso en el mercado", ha destacado.

De hecho, entiendo que lo que alberga el galeón San José es "más importante que el mercado". "Ahí están los cuerpos de 600 marinos españoles que murieron en acción de guerra y nos interesa que se preste como una gran tumba submarina", ha reiterado.

Para el ministro, la suspensión de la adjudicación a la empresa privada "ha dado timepo para saber las capacidades para actuar" en Colombia y alcanzar "un acuerdo ventajoso para las dos partes", de manera que "se consiga respetar el valor histórico" del pecio y se "asuman de manera equitativa" los costes de la operación y beneficios económicos.

"Pero estará de acuerdo en que no nos interesa el oro para venderlo, sino la Historia y el recuerdo de los que allí yacen", ha concluido Borrell, quien ha afirmado que es "muy consciente de la importancia del patrimonio subacuático ligado a la Historia de España como gran potencia mundial". "Pero este pecio también guarda relación con la historia de otras naciones con propia sensibilidad al respecto y habrá que encontrar un acuerdo que conjugue ambos objetivos", ha indicado.