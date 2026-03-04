La Caja de las Letras recibe el legado de Campoamor, Kent y Fortún, entre ellas un diario de sesiones del Congreso. - EUROPA PRESS

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este miércoles los legados 'in memoriam' de Clara Campoamor, Victoria Kent y Elena Fortún, que han incluido un diario de sesiones del Congreso de los Diputados con destacadas intervenciones de Campoamor, ediciones de algunas de las obras de las tres mujeres y fotos restauradas. Se han depositado respectivamente en las cajas número 899, 902 y 913 en un acto en el que también ha participado el director del Cervantes, Luis García Montero.

La directora de Cultura, Bibliotecas y Cultura Digital de la institución, Raquel Caleya, ha destacado que ninguna de las que "dejó de escribir, de pensar, de sostener una idea de país", tampoco en el exilio. "Por eso este acto es importante para todas. Porque cuando el tiempo amenaza con simplificar, la cultura tiene la obligación de custodiar la complejidad. Y porque cuando la historia interrumpe una vida, la memoria la continúa", ha recalcado.

ARMENGOL: "RESPONSABILIDAD CON EL PASADO"

Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha indicado que el acto del Cervantes no ha sido "un gesto simbólico", sino "un acto de responsabilidad con el pasado". "La Caja de las Letras representa algo más que un espacio físico (...) es un lugar donde se custodia la memoria viva de nuestro país", ha señalado.

El legado de Clara Campoamor se completa con un tomo original conservado en el archivo del Congreso de los Diputados que contiene los diarios correspondientes a las sesiones celebradas entre los d 27 de octubre de 1931 y 8 de diciembre de 1931 en los que se recogen destacadas intervenciones de Campoamor, que la Cámara Baja ha acordado prestar por 12 meses al Cervantes.

Además, el legado también cuenta con algunas de las ediciones de la escritora que formarán parte de la biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes. Asimismo, su sobrino nieto, Eduardo Campoamor, ha incluido algunos objetos personales como un reloj detenido a las 16:00, hora en la que la pionera murió; fotos que Clara les enviaba; y documentos y pasaportes confeccionados por el hermano de la política para que su madre pudiese ir a Suiza. "Sé que aquí va a tener más valor que en los cajones de mi casa", ha señalado.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido que Clara Campoamor es "el personaje de la historia política española que entiende de verdad la democracia". A su juicio, este acto "no es sólamente de memoria", sino que versa también sobre "qué significa eso en este momento donde la democracia es atacada" y donde la discriminación contra las mujeres las quiere "en dos compartimentos: pioneras o víctimas".

CARMEN CALVO: REVELARSE, "EL OFICIO MÁS ANTIGUO"

"Revelarse, ese sí es el oficio más antiguo del mundo, la prostitución en la esclavitud más antigua del mundo, decía, pero lo moderno lo antiguo es saber por qué te rebelas, que nadie sufra por proponer la abolición y la prostitución, la violencia vicaria, la igualdad salarial, la lucha contra la violencia, que nadie sufra más porque no nos separa tanto tiempo para seguir en ese camino", ha subrayado.

El legado de Elena Fortún está compuesto por una serie de ediciones de sus libros y relatos, entre otros una primera edición de 'Celia en la Revolución', 'Celia y sus amigos', 'El pensionado de Santa Casilda', 'Cuchifritín en casa de su abuelo', 'Celia novelista'; así como textos que han surgido a partir de su obra y de su vida, como 'Guía de la revolución' de María Jesús Fraga y una foto suya restaurada que data de la primera década del siglo XX.

En el depósito han estado la editora de la correspondencia de Fortún, Inmaculada García; y la hija de Carmen Laforet, Cristina Ceres Tales. Por su parte, la editora del grupo Editorial Renacimiento, Christina Linares, ha destacado que la Fortún "transformó por completo el panorama de la literatura infantil" y ha puesto en valor cómo la escritora, "a través de su curiosidad, nunca dejó de ser niña".

Desde su punto de vista, estos quizás sea lo que haga que su mítica personaje, Celia, haya pasado a ser "inmortal". "Ahora que parece que todo se ha venido un poco abajo y que parece que ya nadie cree en nada, aún hay esperanza porque aún creo en celia", ha reconocido.

VICTORIA KENT, UNA MUJER "MUY VALIENTE" PREOCUPADA POR ESPAÑA

Por último, el legado de Victoria Kent se completa por varias ediciones de sus libros como 'Cuatro años en París', 'De Madrid a New York' y 'Victoria Kent: Una experiencia penitenciaria'; un apunte dedicado por el Ateneo de Málaga que se llama 'Picasso: un destino sideral', una carta que escribe para sumarse a los homenajes al artista en la que recuerda su relación; fotos de la política y algunas cartas cedidas por la familia, donde se puede apreciar la preocupación de Kent por la situación de España.

En este marco, la catedrática especialista en Historia de las Mujeres, Dolores Ramos Palomo, ha destacado que Kent fue "una mujer con muy valiente, con una fortaleza interior". Según ha apuntado, el "pecado mortal" de que se opusiera al sufragio femenino --que ella quería "retrasar"-- "oscurece" otras intervenciones suyas, como su defensa de la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, del matrimonio civil, del divorcio.

Durante el acto, también se ha llevado a cabo una representación de un extracto de la obra de Antonio Miguel Morales 'Victoria Kent o la verdadera identidad de Madame Duval' a cargo de Arte por el Arte Producciones.