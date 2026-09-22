Carlos Rodríguez, cofundador del nuevo Ballet Español, estrena el 4 de octubre en Pamplona 'Suakai & Carlos Rodríguez'

Carlos Rodríguez lleva su baile al universo musical de Suakai en el teatro del Museo de la Universidad de Navarra - PEIDRÓ COMUNICACIÓN

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del Museo Universidad de Navarra acoge el próximo domingo 4 de octubre, a las 19:30 horas, el estreno absoluto de 'Suakai & Carlos Rodríguez', un espectáculo que lleva el baile de Carlos Rodríguez, cofundador del Nuevo Ballet Español, al universo musical de Suakai.

Como destacan sus impulsores, esta propuesta se centra en la búsqueda de una idea, en la necesidad de buscar, crear y dejarse guiar por las ganas de vivir, a través de un viaje emocional construido desde la música, la danza y una mirada contemporánea a la tradición.

Para ello, cuenta con Carlos Rodríguez, uno de los nombres imprescindibles de la danza española de las últimas décadas. Creador, coreógrafo y bailarín, fundó junto a Ángel Rojas el Nuevo Ballet Español, y más tarde Rojas y Rodríguez, una compañía con la que recorrió los cinco continentes y renovó el lenguaje de la danza española y el flamenco.

Ha trabajado como coreógrafo y artista invitado del Ballet Nacional de España y ha firmado las coreografías de musicales como 'Hoy no me puedo levantar' y 'Más de 100 mentiras', por la que recibió el Premio Gran Vía a la Mejor Coreografía.

Su trayectoria reúne reconocimientos como la Medalla de las Artes de la Comunidad de Madrid, el Premio Villa de Madrid al Mejor Intérprete de Danza y dos candidaturas finalistas a los Premios Max. En Pamplona, estará acompañado por su compañía, Carlos Rodríguez Ballet Flamenco Company, y volverá a contar con Ángel Rojas en el equipo artístico, en esta ocasión como asesor.

La música original y la dirección musical corren a cargo de Iván Carmona, también compositor de la música de este espectáculo. Carmona, es violonchelista y cofundador de Suakai junto a la violinista Claudia Osés, que firma la dirección escénica. Suakai ha construido una identidad propia a partir de una idea que denominan Neomúsica: honrar el legado de la música, abrirlo a nuevos lenguajes y situarlo en el centro de la experiencia escénica.

El espectáculo parte del universo sonoro de Natura, proyecto con el que Suakai fue reconocido en los Galardones Dolby Innovadores 2024. La música de Iván Carmona cobra vida en escena a través del violín de Claudia Osés, los violonchelos de Iván Carmona y Alejandro Martínez y la percusión de Igor Arostegi, fundiéndose con el baile de la compañía de Carlos Rodríguez, vestida por el diseñador y figurinista Jose Antonio Arroyo, para ofrecer una experiencia al espectador. Las entradas ya están disponibles a la venta en la taquilla online del teatro del Museo de la Universidad de Navarra.