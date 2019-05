Carlos Saura vuelve al teatro: "España es un país estupendo pero hay desigualdades que hay que corregir"

Publicado 06/05/2019 16:41:44 CET

El cineasta dirige a Imanol Arias en 'El coronel no tiene quien le escriba', que llega al Teatro Infanta Isabel de Madrid el 15 de mayo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Carlos Saura vuelve a dirigir teatro con la puesta en escena de 'El coronel no tiene quien le escriba', una adaptación de Natalio Grueso del texto de Gabriel García Márquez protagonizada por Imanol Arias que llegará al Teatro Infanta Isabel de Madrid el próximo 15 de mayo.

"España es un país estupendo en muchas cosas, da gusto estar aquí, pero hay unas desigualdades que se deben corregir", ha afirmado el cineasta en referencia a las tareas del próximo Gobierno, durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la llegada a la capital de esta obra teatral.

Saura se define como "un hombre de izquierdas de toda la vida", por lo que no va a votar nunca a Vox, según ha asegurado en referencia a los resultados de las elecciones generales, al tiempo que ha afirmado que nunca sería político porque tienen como misión "jugar con diversas cartas".

En este sentido, ha señalado que, más allá de ser un territorio en el que "se come muy bien" y donde "la gente es muy amable", si se quiere dejar algo "para el futuro" del país, "lo que queda de España es la cultura", motivo por el que lamenta que en la campaña electoral no se haya hablado de temas culturales.

Por su parte, Imanol Arias, protagonista de 'El coronel no tiene quien le escriba', ha señalado que la presencia de Vox no le extrañó porque cree que "son personas que están ahí desde hace tiempo".

Entre sus deseos para el próximo Gobierno, el actor de cine, teatro y televisión afirma que no quiere "un estado de conflicto en la precariedad" al tiempo que destaca que "las mujeres han sido muy importantes en estas elecciones". "Todo puede pasar, pero no se pueden olvidar las decisiones de las personas, que es lo que estamos todo el día representando", ha señalado el actor, que reinvindica los "derechos de las personas".

PRIMER ENCUENTRO ENTRE SAURA Y ARIAS

Es la primera vez que Imanol Arias trabaja con Carlos Saura. Según ha señalado el actor, tuvieron una oportunidad con 'Los zancos' (1984), a lo que el cineasta agrega que siempre tuvo en su "cabeza" trabajar con el intérprete. "No siempre las cosas son como uno quiere", ha señalado Saura.

Aunque su producción más significativa es cinematográfica, el director tiene una experiencia "especial" sobre las tablas, especialmente con la ópera 'Carmen', que llevó "al mundo entero", o el mencionado texto de Calderón de la Barca, según ha recordado. En sus palabras, "el teatro, al lado del cine, es una especie de descanso" que define como "un trabajo de laboratorio". "Comprendo que Ingmar Bergman se dedicara al teatro cuando era mayor porque es mucho mas cómodo", ha dicho.

No obstante, Saura, que el pasado mes de enero cumplió 87 años, no descansa. Acaba de llegar de México de rodar, 'El rey de todo el mundo' y esta semana empieza con el montaje. A esto se suma la ópera 'Don Giovanni' que dirigirá en A Coruña en septiembre, así como la puesta en escena en 2020 'El gran teatro del mundo', de Calderón de la Barca, en México. "Y ya no tengo más, a ver si vivo", bromea.

Imanol Arias sustituye en el papel del coronel a Juan Diego, quien subió esta obra a las tablas en su estreno en Huesca y Zaragoza. Según ha explicado a Europa Press, García Márquez escribió 'El coronel no tiene quien le escriba' con el fin no de hablar de un estado violento, sino de mostrar "cómo se vive la violencia".

El actor, que comparte cartel con Cristina de Inza, Jorge Basanta, Fran Calvo y Marta Molina, ha destacado que este personaje enseña a sobrevivir "con dignidad" y "con aceptación" cuando se llega a "una edad", y habla también del "amor por vivir" y de un "presente que nunca es lo que habías soñado".