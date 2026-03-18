La Carroza del Real inicia temporada este sábado en Alcalá (Madrid) y tendrá récord de paradas con más de 40 localidades

Archivo - Entre marzo y septiembre, la Carroza del Real recorrerá más de 40 localidades, repartidas por toda la geografía española, con récord de participación de ciudades inscritas. - TEATRO REAL - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Carroza del Teatro Real comenzará su temporada 2026 este sábado 21 de marzo coincidiendo con el inicio de la primavera, en Alcalá de Henares (Madrid) en un recorrido que prevé visitar más de 40 localidades de toda España, récords de inscripciones desde su creación en 2021.

La nueva edición se presenta con un escenario remodelado que ha duplicado su capacidad -con casi 14 metros de largo por 8 metros de profundidad- y que cuenta con dos camerinos interiores y uno exterior para los artistas. Además, ha incorporado un nuevo sistema de cierre y aislamiento, lo que permitirá potenciar la calidad de los espectáculos y su desarrollo, así como la adaptación a los distintos espacios públicos según las necesidades de cada evento o actuación.

La Carroza se enmarca en el programa 'Teatro Real-Cerca de Ti', con el que se pretende acercar el arte lírico a un público que normalmente no puede acudir a las funciones del Teatro Real, uniendo el proyecto de descentralización al impulso de la carrera profesional de los jóvenes que participan en el programa Crescendo.

La primera parada tendrá lugar el sábado 21 de marzo, a las 19.00 horas, en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, en colaboración el Ayuntamiento de la localidad y la Fundación Princesa de Girona. Es este nuevo escenario, serán protagonistas las voces de la soprano Rosa Gomariz, el tenor Eduardo Pomares, la mezzosoprano Alejandra Acuña, el barítono Enrique Torres y la pianista Belén Castillo, todos ellos procedentes del programa Crescendo de la Fundación Amigos del Teatro Real.

Los jóvenes cantantes interpretarán conocidas arias de óperas de Mozart, Donizetti, Bizet, Saint-Saëns, Puccini y Verdi, entre otros, junto a famosas romanzas de zarzuela de los compositores Moreno Torroba y Sorozábal.

A lo largo del año, la Carroza del Real visitará distintos municipios de toda España, con paradas en Andalucía (Granada, Segura de la Sierra, Cádiz, Punta Umbría, San Roque, Motril y Sevilla); Aragón (Huesca, Teruel, Monzón y Utebo); Asturias (Gijón, Avilés), Cantabria (Santander, Castro Urdiales); Castilla-La Mancha (Cuenca, Valdepeñas, Brihuega, Toledo; Almagro y Sigüenza).

Asimismo, hará paradas en Castilla y León (Valladolid, Burgos, Aranda de Duero), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Galicia (Ribadavia y Foz), La Rioja (Logroño) y Navarra (Pamplona).