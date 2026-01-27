'La caza del jabalí', obra maestra de Rubens, beneficiaria del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF 2026

Imagen cortesía de la Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde. - TEFAF

The European Fine Art Foundation (TEFAF) ha anunciado que la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde (Alemania) es la beneficiaria del Fondo de Restauración de Museos TEFAF (TMRF) de este año en Maastricht, por lo que será la encargada de restaurar 'La caza del jabalí' (1616-1618), de Peter Paul Rubens.

La restauración forma parte de un programa de investigación y exposición de cuatro años dedicado al corpus de obras producidas por Rubens en Dresde, compuesto por casi 40 obras, llevado a cabo en colaboración con la Academia de Bellas Artes de Dresde, el Museo Real de Bellas Artes de Amberes (KMSKA) y la Universidad de Amberes (grupo de investigación AXIS).

"La especial importancia de 'La caza del jabalí' de Dresde se desprende de los anteriores propietarios del cuadro: Peter Paul Rubens lo pintó para sí mismo, sin encargo alguno. Años más tarde, la vendió al duque de Buckingham y, posteriormente, pasó a formar parte de la colección imperial de Praga, antes de que el rey Augusto III la adquiriera para Dresde en 1749. Esta importante obra de la Galería de Pinturas de los Antiguos Maestros necesita ser restaurada para que su gran calidad pueda volver a apreciarse. Estamos muy agradecidos al Fondo de Restauración de Museos de la TEFAF por su generoso apoyo", ha señalado el director general de las Colecciones Estatales de Arte de Dresde, Bernd Ebert.

'La caza del jabalí', detalla TEFAF, está oscurecida por múltiples y gruesas capas de barniz amarillento (probablemente del siglo XIX) que atenúan la paleta original de Rubens. El análisis técnico por imagen también ha confirmado la presencia de una ampliación bajo la que no continúa el dibujo original, lo que plantea preguntas clave sobre cuándo se realizó esa extensión y quién fue su autor.

Las primeras pruebas sugieren que la adición pudo haberse realizado bajo la dirección de Rubens. La investigación en curso explorará las posibles contribuciones de artistas de su círculo, como Jan Wildens, Lucas van Uden o Anthony van Dyck.

Además, TEFAF ha anunciado su colaboración con cuatro instituciones culturales para su edición en Maastricht en 2026: la Kunsthaus de Zürich, el Centraal Museum de Utrecht, el Fondo Príncipe Claus y la Fundación Rey Balduino. Todas ellas presentarán una exposición temática en la feria con préstamos de sus colecciones.

CUMBRE DE TEFAF

Por último, se ha conocido que la tercera Cumbre TEFAF tendrá lugar el 16 de marzo de 2026 durante TEFAF Maastricht, en colaboración con la Comisión Neerlandesa para la UNESCO. El tema de este año, 'Más allá del impacto económico', examina el valor social, cultural y sanitario de las artes y su creciente relevancia para las políticas públicas en los Países Bajos y a nivel internacional.

La cumbre marcará el lanzamiento del informe sobre el impacto económico de Deloitte TEFAF, que analiza el valor económico y social generado por TEFAF Maastricht para la región. El informe examina la creación de empleo, la inversión regional y la actividad económica a largo plazo, al tiempo que apoya un debate más amplio sobre el valor cultural más allá de las métricas financieras.