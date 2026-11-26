El Centro Dramático Nacional (CDN), Junto Con El Comisionado Para La Celebración De Los 50 Años De España En Libertad, Ha Presentado Este Jueves El Proyecto 'Dramawalker. Memoria De Un País' - CDN

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional (CDN), junto con el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, ha presentado este jueves el proyecto 'Dramawalker. Memoria de un país', una iniciativa de ficciones sonoras geolocalizadas que "recorre" las últimas cinco décadas de democracia a través de 19 relatos cortos, uno por cada comunidad y ciudad autónoma.

"Es un canto a la democracia, es un canto a las libertades que hemos logrado, a los derechos que hemos podido conseguir y también es un muro frente al totalitarismo. Frente a las dictaduras, frente a quienes quieren imponer el pensamiento único. Disfrútenlo, porque hoy nosotros tenemos esta maravillosa democracia, imperfecta pero maravillosa, gracias al sacrificio de muchas mujeres y muchos hombres que durante aquellos años tremendos en la clandestinidad lucharon", ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha intervenido mediante un vídeo grabado desde La Palma.

Por su parte, el director del CDN, Alfredo Sanzol, ha explicado que este proyecto nace para dar vida a "los rincones olvidados" y recuperar "imágenes y sonidos tapados, dormidos o directamente perseguidos".

Sanzol ha advertido de que la memoria es "un terreno de lucha de poder" donde "quien deja fijado el recuerdo se lleva el gato al agua", por lo que ha defendido una memoria colectiva "plural y numerosa" como base de una "democracia esponjosa, húmeda y fértil".

Asimismo, cada relato pone "cara, cuerpo y nombre" a la "gente anónima" que construye la historia "día a día" desde las fábricas, los barrios o las minas, según ha explicado la comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán. Además, ha insistido en reivindicar un "mapa sonoro" que no se vincule solo "a los grandes nombres o acontecimientos", sino "a la gente corriente".

Los textos, con una duración aproximada de cinco, han sido creados por invitación expresa a 19 dramaturgos locales e interpretados por 35 actores y participantes no profesionales, tanto en castellano como en las lenguas cooficiales.

Entre las temáticas abordadas figuran el movimiento de insumisión en Madrid (Juan Menchero), la reconversión industrial y la lengua en Galicia (Santiago Cortegoso), el primer carnaval tras el 23-F en Extremadura (Rui Díaz), el consultorio de Elena Francis en Baleares (Lluki Portas) o la lucha por la vivienda en Cantabria (Maije Guerrero).

La lista completa de autores se completa con Ruth Rubio (Andalucía), Carmen Soler (Aragón), Marga Llano (Asturias), Rosa Escrig (Canarias), Cristina Redondo (Castilla-La Mancha), Eva Redondo (Castilla y León), Llàtzer Garcia (Cataluña), Abdelatif Hwidar (Ceuta), Patxo Telleria (País Vasco), Bernardo Sánchez (La Rioja), Haja Lagranka El Kotri (Melilla), Elena Mateo (Murcia), Markos Goikolea (Navarra) y Sergio Serrano (Comunidad Valenciana).

Las ficciones sonoras estarán disponibles de forma gratuita en la página web del CDN y podrán escucharse in situ mediante códigos QR instalados en calles de las 19 capitales y ciudades autónomas, donde el próximo 2 de diciembre se celebrará una presentación simultánea en colaboración con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

De hecho, la directora artística de la propuesta, Laura Ortega, ha adelantado que en Madrid, en el Teatro Valle- Inclán, se instalará una cabina de teléfono en la que se podrán escuchar las piezas.