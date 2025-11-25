El Centro Dramático Nacional acoge 'ZUM. Crecerá un jardín', crítica ambiental con humor, a partir del jueves en Madrid

Niños de nuevos dramáticos en 'ZUM. Crecerá un jardín' - CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL. GERALDINE LELOUTRE

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional ha producido 'ZUM. Crecerá un jardín', una historia sobre el medioambiente con un toque de humor llevada a cabo por Los Bárbaros y los Nuevos Dramáticos, que se representará en Madrid entre el 27 de noviembre y el 19 de diciembre.

En la obra, un grupo de niños --de entre ocho y diez años-- se convierten en abejas y emprenden un viaje a través de la naturaleza donde se acercarán a diversos personajes del mundo animal así como a las personas que atienden una misteriosa oficina de información, para hacer una crítica a los adultos, quienes se están "cargando" el mundo "por su falta de conciencia o de ética medioambiental".

La escenografía, diseñada por Zuloark, crea un espacio dinámico y lúdico que permite dar rienda suelta a la creatividad de la pieza. Rocío Bello es la encargada de un vestuario, diseñado a partir de dibujos realizado por los Nuevos Dramáticos. Además, cuenta con música original Pilar Calvo, que incluye voces y ruiditos grabados con los niños.

'ZUM. Crecerá un jardín' es fruto del proyecto Nuevos Dramáticos, en el que se han involucrado 23 niños, tanto hijos de trabajadores del CDN como de colegios públicos cercanos, para crear juntos una obra de teatro. Por su parte, Los Bárbaros --proyecto de Rocío Bello, Javier Hernando y Miguel Rojo-- están al frente de la dirección y el texto de esta producción.

"Aunque el proceso de creación es similar todos los años, el resultado es muy variado porque atiende a los intereses y conexiones que se producen cada año", ha apuntado en la presentación una de las coordinadoras pedagógicas, Lucía Miranda.

En este proceso --que comenzó el pasado mes de enero--, Los Bárbaros han "dado un paso atrás" para escuchar, pensar e imaginar de lado de los niños en esta jornada de talleres de improvisación, escritura, escenografía, iluminación, sonido y vestuario. Al mismo tiempo, los Nuevos Dramáticos les han regalado "sus mundos, sus preguntas, sus preocupaciones y sus alegrías".

Entre las reivindicaciones que los niños han puesto en manifiesto figuran el hecho de "recuperar las plazas, pasar más tiempo con amigas y que haya flores". De esta forma, los directores han instado a "mirar las cosas bailando, algo parecido a lo que hacen las abejas" y a "cuidar lo que nos rodea, porque somos parte", entre las enseñanzas obtenidas de la espontaneidad infantil.