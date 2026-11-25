El Centro Dramático Nacional (CDN) Estrena Este Jueves 27 De Noviembre En La Sala Grande Del Teatro Valle-Inclán 'La Punzión', Una Obra Escrita Por Esther F. Carrodeguas Y Dirigida Por Beatriz Jaén - CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional (CDN) estrena este jueves 27 de noviembre en la Sala Grande del Teatro Valle-Inclán 'La punzión', una obra escrita por Esther F. Carrodeguas y dirigida por Beatriz Jaén que podrá verse hasta el próximo 10 de enero.

Así, el montaje retrata con humor poco más de 24 horas en la vida de Carlota, una activista proinmigración al borde de los cuarenta años en el barrio madrileño de Lavapiés.

La dramaturga ha explicado que el texto aborda cuestiones como lo cotidiano, la inmigración, la maternidad, la sexualidad, el amor y los propios deseos. Sobre la protagonista, interpretada por Nuria Herrero, Carrodeguas ha señalado que "aparece completamente atravesada por su día a día". "No es capaz de encontrarse bien, de decidir: está en bucle. Continuamente se ve en la casilla de salida de las decisiones importantes", ha indicado en un comunicado.

Por su parte, la directora ha detallado que la trama sigue el intento de Carlota por realizar una acción performativa política en la Plaza de Lavapiés que invite a reflexionar sobre la distancia entre ese espacio y el Teatro Valle-Inclán.

Dicha iniciativa se retrasa minuto a minuto debido a obstáculos cotidianos, como la resaca, la criogenización o fenómenos derivados de las redes y aplicaciones como el 'ghosting' --interpretado por Jaime Reynolds-- y el 'love bombing', que evidencian la soledad y la desconexión entre las personas.

La función expone también la comercialización en torno a la congelación de óvulos, decisión que toma la protagonista en medio de sus dudas sobre la maternidad y que da pie a un diálogo cómico con las 'Óvulas', encarnadas por Estefanía de los Santos y Luz Valdenebro.

Asimismo, la obra incorpora la inteligencia artificial a través de Chat GPT --con vídeoescena de Azael Ferrer-- como vía de escape ante las crisis vitales y creativas de un personaje que, en palabras de la directora, se vuelve ""la peor y la más tierna de las protagonistas" al intentar alcanzar la perfección.