Christian Gálvez: "Si en algún momento la BNE decide que no soy digno de estar ahí, recojo mis cosas y me voy"

Publicado 11/12/2018 18:56:16 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comisario de la exposición 'Leonardo da Vinci: los rostros del genio' en el Palacio de las Alhajas, Christian Gálvez, ha asegurado que "si en algún momento" la Biblioteca Nacional (BNE) decide que no es "digno de estar ahí" con la muestra, se marchará. "Recojo mis cosas y me voy, que no pasa nada", ha señalado.

Gálvez, quien ha afirmado en declaraciones a Europa Press que a lo largo de estos últimos días ha recibido el apoyo público de la directora de la BNE, Ana Santos, responde de esta manera a la comisaria de la exposición sobre Leonardo en la citada institución, Elisa Ruiz, quien ha hecho público a través de un comunicado que pidió "no mantener ninguna relación" con Gálvez y llegó a presentar su dimisión.

El presentador ha reconocido --tal y como detalla Ruiz-- que en el pasado mes de mayo hizo un escrito en contra de la comisaria y lo envió a la dirección de la BNE, si bien no ha querido detallar los motivos. "Sería Elisa Ruiz quién tendría que explicar por qué lo envió, hay una serie de agravios, pero no voy a entrar en el juego de la descalificación", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que "existen discrepancias" en su trabajo como curadores --"pero como ocurriría si trabajáramos sobre Rembrandt, Goya o Velázquez"--, aunque deja de lado los "temas personales". "Sería muy sucio verter toda la basura sobre su nombre", ha destacado.

De esta manera, Gálvez ha corroborado que desde el pasado mes de mayo no tiene comunicación con Ruiz, pero sí su equipo, ya que hasta el 21 de noviembre estuvo mandando correcciones al texto que forma parte del catálogo del que el presentador es el encargado.

"Elisa y yo colaboramos desde enero hasta mayo, ahí tenemos discrepancias sobre la figura de Leonardo, pero ella sigue trabajando con todo mi equipo y la empresa que ha organizado todo. Incluso contamos con la autorización por escrito en julio para utilizar su texto en el catálogo", ha indicado.

"Nos podremos llevar mejor o peor como tantas otras relaciones laborales, pero de ahí a decir que ella no pertenece a esta exposición...", ha criticado, tras lamentar que el "criterio variable" de Ruiz no solo le afecte a él, sino a la Biblioteca Nacional. Gálvez, no obstante, ha alabado la labor de la comisaria, asegurando que se trata de "un trabajo intelectual brillante".