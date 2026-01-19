El Círculo de Empresarios apoya a las galerías españolas y reclama la reducción del IVA aplicable a las obras de arte

Archivo - Un visitante pasa por delante de las obras de la Galería Max Estrella en la 30 edición de la Feria Estampa, en IFEMA Madrid, a 15 de octubre de 2022, en Madrid, (España). Estampa está consolidada como una de las ferias de arte contemporáneo más - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios se ha alineado con las reclamaciones de las galerías de arte españolas y ha publicado una toma de posesión en la que también pide la reducción del IVA para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Portugal. "Limita el desarrollo de un mercado cultural dinámico, accesible y competitivo", aseveran.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press recuerdan que la mayor parte de las operaciones de compraventa de arte en España, especialmente las intermediadas por galerías, están gravadas con un IVA del 21%, lo que está "muy por encima del aplicado" en países cercanos.

"Penalizar fiscalmente el arte equivale a penalizar una industria con capacidad de generar valor económico, empleo cualificado y proyección internacional. El IVA del 21% sitúa a España en una posición claramente desalineada respecto a Europa", ha precisado el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin Génova.

Concretamente, Italia grava estas operaciones al 5%, Francia al 5,5%, Portugal al 6% y Alemania al 7%. "Esta diferencia fiscal penaliza al tejido cultural español y favorece la deslocalización de artistas, galerías y coleccionistas hacia otros mercados europeos", explica el Círculo de Empresarios.

El pasado viernes, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo anunció que las galerías españolas interrumpirán su actividad cerrando sus puertas del 2 al 7 de febrero ante la "parálisis y falta de respuesta" por parte del Gobierno sobre una reducción del IVA.

Ahora, los empresarios apoyan sus quejas reiterando una de las demandas que ya habían hecho los galeristas y que tiene que ver con que el régimen fiscal que grava las obras de arte "no afecta de igual modo" a otros ámbitos culturales, como las obras literarias, las artes escénicas, el cine o la música, que explican, "ya disfrutan de tipos reducidos".

"Es precisamente esta asimetría la que sitúa al mercado del arte en España en una posición de clara desventaja frente a otros sectores culturales y frente a los principales países europeos", recuerdan.

El documento subraya que el tratamiento fiscal del arte en España actúa como "una barrera" tanto para la creación artística como para el acceso del público y añaden que "el impacto" es "especialmente negativo" para los artistas jóvenes y emergentes, que afrontan "mayores dificultades" de inserción en el mercado y "menores incentivos" para desarrollar su carrera en España.

Por otro lado, afean que este tipo de IVA "refuerza la percepción del arte como un bien de lujo y limita el acceso de amplias capas de la población al disfrute de obras de arte en el ámbito doméstico" y piden que no se vea la reducción como una "pérdida recaudatoria" si no como una "inversión estratégica" porque "un menor gravamen favorecería la actividad de galerías, la atracción de ferias y coleccionistas internacionales, la circulación del patrimonio cultural y la profesionalización del ecosistema artístico".

En este contexto, el Círculo de Empresarios insta a avanzar de manera inmediata en la transposición de la Directiva europea 2022/542, como ya han hecho en varias ocasiones galeristas y artistas españoles, que han recordado que el plazo de esta transposición venció en diciembre de 2024.

Desde el Ministerio de Cultura aseguran que conocen "la demanda del sector" y la comparte, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ernest Urtasun, pero recuerdan que "depende" del Ministerio de Hacienda, a quien le han "trasladado la petición en más de una ocasión".