Colecciones Reales dedica una exposición a estuches, arquetas y cofres: "Durante siglos nos olvidamos de la caja"

Una de las arquetas expuesta en 'El arte de guardar' en la Galería de las Colecciones Reales. - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales ha inaugurado 'El arte de guardar', una exposición dedicada a los estuches, arquetas y cofres que durante siglos protegieron joyas, reliquias, objetos litúrgicos o regalos diplomáticos y propone "mirar el continente y no el contenido".

"Durante siglos miramos lo que había dentro y nos olvidamos de la caja. Por eso muchos estuches y arquetas se perdieron", ha explicado el director de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, durante la presentación este martes.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 21 de febrero de 2027 en la Sala de Borbones, en el ámbito de Felipe V, reúne más de 50 obras procedentes del Palacio Real de Madrid, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Monasterio de las Descalzas Reales y el Real Monasterio de la Encarnación. Forma parte de la línea 'Colecciones Reveladas', que complementa la exposición permanente con pequeñas presentaciones monográficas.

Cageao ha añadido que "los contenedores que han llegado hasta hoy son obras de arte en sí mismas" y que "cuentan cómo conservaban estos objetos preciosos, pero también cómo viajaba y rezaba la corte". El recorrido se divide en dos ámbitos, 'El arte de proteger', con piezas concebidas para salvaguardar su contenido de golpes, traslados o inclemencias del tiempo, y 'El arte de venerar', centrado en arquetas que acabaron reconvertidas en relicarios.

El director ha recordado que la corte se desplazaba continuamente entre palacios según la estación, de modo que cada pieza valiosa llevaba su protector para el viaje. Ha señalado que existen arcas grandes y sencillas, tachonadas, cuyo tachonado incluye la inscripción del oficio al que pertenecían para identificarlas rápidamente durante los traslados.

PATRIMONIO NACIONAL TIENE MÁS DE MIL ESTUCHES ALMACENADOS

Por su parte, el comisario de la muestra, Mario Mateos, ha explicado que la museografía refleja esa división. En un lado se muestra cada pieza de forma individual y en el otro una vitrina a modo de estantería evoca los almacenes históricos de los reales palacios y monasterios. Ha indicado que la colección de Patrimonio Nacional cuenta con más de mil estuches, que suelen permanecer en los almacenes porque "a la gente le interesa el contenido y no el contenedor".

Entre las piezas, Mateos ha destacado el estuche de uno de los aderezos de joyas que el diamantista Narciso Soria realizó en 1829 para la reina María Cristina de Borbón con motivo de su boda con Fernando VII, que lleva una etiqueta que identifica al autor y que, a su juicio, habla de la importancia que este se daba a sí mismo. También ha mencionado una arqueta de marquetería atribuida a la colección del rey Carlos III, una de las últimas adquisiciones de Patrimonio Nacional.

La también comisaria de la muestra, Ana García, ha explicado que las reliquias cobran importancia en el contexto de la Contrarreforma y del descubrimiento de las catacumbas romanas, que puso a disposición gran cantidad de restos de santos. Ha indicado que el Concilio de Trento exigía conservarlos en lugares dignos y que, por ello, solo dos de las arquetas expuestas se concibieron como relicarios, mientras que el resto "reutiliza piezas" que habían sido joyeros o muebles de escritorio.

García ha puesto como ejemplo una pieza de marquetería, decorada con escenas de caza y con compartimentos propios de un escritorio, que es la única de la que se conoce al ebanista porque lleva firma y fecha de 1577. Ha mencionado también un joyero italiano de ébano y plata, con cariátides y un espejo en la tapa, que llegó a las Descalzas Reales y se reconvirtió en relicario de San Francisco de Borja al colocar un retrato en el lugar del espejo.

La comisaria ha subrayado, además, que la selección permite hablar de las "relaciones comerciales y culturales" de los siglos XVI y XVII, con el uso de nácar, carey o laca japonesa, "materiales exóticos que fascinaban a los europeos". Ha destacado una arqueta hecha con fragmentos de caña, de la que ha dicho no haber encontrado nada parecido en ninguna colección y que solo ha podido vincular con trabajos realizados por marineros en grandes travesías. "Probablemente estemos ante la manualidad de un marinero", ha explicado.