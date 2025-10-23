Colecciones Reales recibe de Versalles su primera obra invitada internacional, sobre la relación "compleja" con Francia

La directoa de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, el director nacional Palacio de Versalles, Laurent Salomé, y el director de la galerías reales, Víctor Cageao, durante la presentación de la obra 'L'Amour présentant à Louis XV le portrait de L'infante - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales ha presentado este jueves su primera obra invitada de carácter internacional, 'El Amor presentando a Luis XV el retrato de la infanta Mariana Victoria de Borbón', procedente de los Palacio de Versalles y Trianon (Francia), que permitirá a los visitantes introducirse en las "complejas" relaciones dinásticas entre España y Francia, puesto que reflexiona sobre los vínculos políticos y afectivos de ambos países.

"El cuadro ayuda a entender esas costumbres, como las alianzas matrimoniales entre casas y la dimensión humana de esas estrategias que obligaban a jóvenes princesitas, como Mariana Victoria, que se marchó de España con cuatro años, a separarse de sus familias e integrarse en otras cortes, a veces hostiles, para cumplir con los designios de la política internacional", ha explicado en rueda de prensa el director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao.

En la presentación de la obra, que podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026, han participado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el director del Museo Nacional de los Palacios de Versalles y Trianon, Laurent Salomé.

"Esta obra inaugura la dimensión internacional de la línea expositiva 'La obra invitada', que abre la puerta a la colaboración con otras residencias reales europeos que puedan tener colecciones que sean de interés para la historia de España", ha asegurado Cageao.

En este sentido, Ana de la Cueva ha ensalzado los "lazos históricos" que unen a España y Francia, dos países que considera que tienen "innumerables" puntos en común y cuyas coincidencias "aún están por estudiar". "Por eso, estos intercambios y exposiciones que permiten profundizar en ese tema son fundamentales", ha afirmado.

'El Amor presentando a Luis XV el retrato de la infanta Mariana Victoria de Borbón' es una pintura realizada en 1724 por el pintor francés Alexis-Simon Belle, poco antes de la vuelta a España de la infanta. La pintura representa una escena simbólica en la que el Amor (Cupido) presenta a Luis XV, entonces un niño, el retrato de su prometida, la infanta Mariana Victoria.

Por su parte, Laurent Salomé ha puesto en valor a Patrimonio Nacional porque "pocas instituciones pueden conservar un patrimonio histórico cultural" como la institución española y considera que la obra puede dar lugar a "mucho diálogo" entre Francia y España.

Además de la obra invitada mencionada, Patrimonio ha cedido tres piezas para la retrospectiva 'El Gran Delfín' (1661 - 1711), 'Hijo de Rey', 'Padre de Rey' y 'Nunca Rey', que se ha inaugurado recientemente en Versalles. Se trata del retrato del príncipe Luis de Francia, obra de Hyacinthe Rigaud, y dos cómodas de gran valor, atribuidas al ebanista Renaud Gaudron, que destacan por su rica marquetería de maderas finas con todo tipo de elementos decorativos, como flores, guirnaldas, mascarones o animales.

Ambas piezas pertenecieron al príncipe francés que, al igual que el retrato, formaron parte del legado que el Gran Delfín dejó a su hijo, Felipe V de España.