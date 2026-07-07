Comic Con de Málaga anuncia que Disney será partner de la próxima edición y contará con Karl Urban como invitado

Fernando Piquer, director general de SDCC Málaga 2026, y Cristinini, tras presentar 25 nuevos invitados especiales. - MARIO MARTIN

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de San Diego Comic Con (SDCC) Málaga, Fernando Piquer, ha anunciado este martes que Disney "será un partner super importante" en la próxima edición y que estará haciendo "cosas muy guays e interesantes" en el Hall M, el auditorio principal del recinto. Además, ha repasado los invitados anunciados hasta ahora y ha indicado que uno de los últimos que se ha sumado a la lista ha sido Karl Urban (conocido por, entre otros, 'The Boys'), que estará en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad el 1 y el 2 de octubre.

"Va a ser un 'partner' súper importante que va a estar con nosotros en la San Diego Comic Con de Málaga y en especial va a estar en el Hall M haciendo, espero, cosas muy guays, muy memorables que ya os iremos anunciando también", ha señalado desde el 'Panel 0' de la convención, evento organizado en Madrid.

A su vez, ha presentado el mapa del recinto de la segunda edición del evento, que contará entre otras cosas con más cabinas de 'Meet the Artist' para que los fans puedan conseguir firmas y fotos con sus ídolos (en total, sumarán 21 cabinas entre las dedicadas a las firmas --18-- y a las de fotos --tres--).

Además, ha avanzado 'el portal de fan', que permitirá a los asistentes consultar el mapa del recinto, hacer la reserva de fotos y firmas y diseñar su agenda a partir de las 300 horas de contenido programadas "para que tengan claro qué hacer y no tengan que organizarse en la puerta ese mismo día". "(Queremos) que la experiencia sea muchísimo mejor, que haya muchas más oportunidades de pasar un día más memorable en la Comic Con", ha indicado.

La próxima edición contará igualmente con un Exhibitor Hall Town en el interior del propio palacio de congresos y un Exhibitor Hall Garden fuera, en un nuevo pabellón cubierto y acondicionado de 8.800 metros cuadrados. Esta última zona acogerá también el Artists' Alley, con más de 90 stands de artistas nacionales e internacionales, casi el doble que el año pasado.

Además, habrá un nuevo auditorio construido desde cero, zonas de Sit&Play para disfrutar, entre otras cosas, de novedades de juegos de mesa antes de su salida oficial al mercado; un bulevar para descansar y comer en 'food trucks' y puntos de agua y estaciones de recarga por todo el recinto. "Mucha gente se pasa ahorrando el año para venir aquí, contando los días, y cuando lleguen aquí lo que queremos es que no se preocupen por nada más que de pasárselo bien, que su experiencia sea la mejor del mundo y que salgan diciendo que quieren volver el año que viene", ha subrayado Piquer.

Durante el evento, también ha presentado uno de los carteles de esta edición de la convención, elaborado por Helen Chen (que ha trabajado en proyectos como 'K-Pop Demon Hunters' o 'Raya y el último dragón'). La artista, que visitará Málaga durante los cuatro días, ha señalado que el encargo "fue un reto único". "No existían diseños previos de los personajes del cartel, así que fue divertido imaginarlos desde cero. Y la arquitectura de Málaga es tan hermosa que inmediatamente te lleva en dirección a esa fantasía", ha puesto en valor.

A su vez, Piquer ha avanzado que habrá un segundo cartel --en este caso elaborado por John Romita Jr., artista muy conocido por su trabajo para Marvel-- y que éste se presentará próximamente. Asimismo, ha indicado que el crítico cinematográfico de BBC Radio 1 Ali Plumb ejercerá como moderador de paneles y entrevistador de artistas.

Asimismo, ha avanzado un crédito de 20 euros "para gastar en la tienda oficial, en puntos oficiales y en las firmas y fotos" con los artistas y un dibujo exclusivo del dibujante de DC Comics Jorge Giménez a los asistentes que ya hayan adquirido una entrada. "Es una forma de daros las gracias por creer antes que nadie. Yo siempre digo que amor con amor se paga", ha recalcado.

MÁS DE 50 INVITADOS ESPECIALES

Durante el evento, Piquer ha anunciado una nueva tanda de 25 invitados especiales con las fechas en las que formarán parte de SDCC Málaga 2026 y que se suman a los más de 30 nombres de alcance internacional anunciados a lo largo de la primavera. En total, el cartel del evento ya cuenta con más de 50 invitados especiales.

Al margen de Karl Urban, también ha avanzado la presencia de cinco de los protagonistas de 'Starship Troopers' (Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey); Natasha Liu Bordizzo (El gran showman); Dan Fogler (The Walking Dead); Denise Gough (Star Wars: Andor y Andor); Christopher Lambert (Los Inmortales); Kevin Sussman (Big Bang Theory); Karl Urban (The Boys, El Señor de los Anillos) y Deborah Ann Woll (Daredevil).

En lo que respecta a los videojuegos y juegos de rol, participarán en el evento Dave Jones, creador del clásico Lemmings y de la aclamada Grand Theft Auto (GTA) y Jeremy Crawford, diseñador de juegos de rol icónicos como Dragones y Mazmorras.

En lo que se refiere al manga, acudirán a Málaga el director y guionista Whin'ichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samuray Champloo); el director de Dragon Ball, Yoshihiro Ueda, y el compositor musical de Silent Hill, Akira Yamaoka. Por la parte del cómic, se han unido al cartel de la Comic Con Carmen Carnero (Capitán América); Chris Condon (Ultimate Wolverine); Jorge Jiménez (Batman); Pepe Larraz (La Dinastía de X); Álvaro Martínez Bueno (Justice League Dark); Michael Golden (Doctor Strange) y Michael Walsh (Comeback).

Estos últimos anuncios de la vertical del cómic se suman a los recientemente comunicados: Stefano Caselli (The Ultimate Black Panther), Juanjo Guarnido (Blacksad), Philip Kennedy Johnson (Las Crónicas de Fellspyre), Rick Leonardi (The Uncanny X-Men), Laia López (Royalty Witches), David Messina (Catwoman), Pat Mills (La Guerra de Charley) y Dan Mora (La Liga de la Justicia).