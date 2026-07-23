ConArte lamenta que el desarrollo del Estatuto del Artista haya dejado fuera la IA: "Es una cuestión cardinal y básica"

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en un diálogo abierto con el sector artístico en el Palacio de Zurbano, a 16 de enero de 2023, en Madrid (España). Los ministros de Trabajo, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo (ConArte), Rakel Ezpeleta, ha valorado positivamente el Real Decreto aprobado esta semana por el Gobierno para desarrollar nuevas medidas del Estatuto del Artista, aunque ha lamentado que finalmente haya quedado fuera la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA), una cuestión que considera "cardinal, básica y mínima" y que debería abordarse "cuanto antes".

"Lamentamos que no se haya incluido la regulación de la IA y de poder determinar si el artista da su consentimiento o no a que se use su imagen y su trabajo dentro de la IA. Nos parece que esta es una cuestión cardinal, básica y mínima que tiene que regularse cuanto antes", ha asegurado Ezpeleta en declaraciones a Europa Press.

La presidenta de ConArte ha señalado que las medidas aprobadas el pasado martes por el Consejo de Ministros son "muy necesarias" y responden a reivindicaciones que el sector venía reclamando "desde hace años". No obstante, ha criticado que el texto no incorpore una regulación sobre el consentimiento de los artistas para el uso de su imagen y de su trabajo por sistemas de inteligencia artificial.

"Como mínimo este real decreto tendría que haber regulado esa cuestión básica, que es establecer en un contrato de trabajo si un actor, un bailarín o un músico da su consentimiento para que su trabajo y su imagen puedan ser usados por la IA", ha explicado.

Pese a ello, la presidenta de ConArte ha destacado que el decreto recoge "todas" las medidas laborales que el sector había planteado durante la negociación, al tratarse de una norma centrada en la relación laboral entre artistas y empresas contratantes. "Respecto a esas está bastante completo y acoge todas las medidas que reclamamos desde el sector, salvo la de la IA, que en un último momento ha decaído", ha insistido.

Por otro lado, Ezpeleta ha explicado que este miércoles representantes de distintas organizaciones culturales han mantenido una reunión con el Ministerio de Cultura para seguir avanzando en una guía de buenas prácticas sobre contratación pública cultural.

Según ha indicado, el documento, en cuya elaboración trabajan desde 2023 entidades representativas de artistas, empresas y administraciones públicas, encara ya su fase final, aunque las conversaciones continuarán previsiblemente después del verano.