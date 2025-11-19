Conde Duque (Madrid) expone las obras ganadoras y finalistas del 40º Premio BMW de Pintura

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro cultural Conde Duque de Madid acoge la exposición de las obras ganadoras y finalistas del 40º Premio BMW de Pintura. El certamen ha alcanzado en 2025 su cifra récord de participación, con 1.904 candidaturas presentadas, de las que 1.689 concursaron en la categoría de Pintura y 215 en la de Arte Digital. Estos datos suponen un crecimiento del 7% respecto a 2024 y más de un 50% en la última década.

La muestra ha sido inaugurada por Marta Rivera de la Cruz, teniente de alcalde y responsable del área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid; por Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal y, por Pilar García de la Puebla, directora de comunicación y relaciones institucionales de BMW Group España.

Marta Rivera de la Cruz ha explicado que la presencia de las obras ganadorasdel Premio BMW de Pintura en Conde Duque es un "magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre las instituciones públicas y las empresas privadas puede generar espacios de encuentro y reconocimiento para los artistas".

En esa misma línea, Manuel Terroba ha expresado su deseo de que esta exposición en Conde Duque sirva "de plataforma abierta para acercar el arte al público, ofrecer una ventana al talento emergente y consolidado, y seguir construyendo ese puente entre creatividad y sociedad que define nuestro propósito desde hace cuarenta".

Desde su creación en 1986, el certamen ha recibido más de 29.000 obras y la exposición permanecerá abierta hasta el 1 de febrero de 2026. La exposición incluye 29 obras en la categoría de Pintura y 11 en la de Arte Digital. En esta edición, el Premio BMW de Pintura 2025 ha sido otorgado a Amaya Suberviola (1993, Medavia, Navarra) por su obra 'ST25061 (Coger una pestaña con los dedos)'.