La conmemoración de Picasso en el Reina Sofía, estrella de la programación del museo este otoño

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía acogerá este otoño cuatro nuevas exposiciones entre las que destaca la que conmemora el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso --'Picasso 1906. La gran transformación'--, que se podrá ver desde el 15 de noviembre hasta el 4 de marzo de 2024.

Cronológicamente, la primera muestra en llegar a las salas del Reina Sofía será 'Llámalo de otra manera Something Else Press, Inc. (1963-1974)', que se abre al público el 27 de septiembre y reúne el archivo en torno a la actividad de la editorial americana de vanguardia.

A partir del 4 de octubre se podrá ver la retrospectiva del artista Ben Shahn, una las principales figuras del realismo social americano. Por último, la antológica del creador vasco Ibon Aranberri se mostrará a partir del 29 de noviembre.

En cuanto al resto de la programación, el cine vuelve a tener protagonismo con un ciclo dedicado al director José María Berzosa y el estreno del documental Man in Black de Wang Bing, entre otros. Además, habrá 'Artes en Vivo', seminarios y conferencias y jornadas temáticas.

Dentro de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso (Málaga, 1881, Mougins, Francia, 1973), el Museo Reina Sofía dedica esta exposición a la obra que el artista malagueño realizó en 1906, un año en el que experimenta su gran transformación. La muestra, que está comisariada por Eugenio Carmona, se podrá ver a partir del 15 de noviembre.

Tal y como explica el museo, hasta ahora, la producción de Picasso en 1906 ha sido entendida como un epílogo del período rosa o bien como un prólogo a Las señoritas de Aviñón. "Pero hoy se puede afirmar que 1906 fue un período con entidad propia en el devenir creativo picassiano", ha añadido.

La muestra irá acompañada de un ciclo de conferencias que se desarrollará entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 y que tiene como objetivo revisar los orígenes de Picasso desde una mirada contemporánea.

El programa reúne a especialistas en la figura de Pablo Picasso como María Dolores Jiménez-Blanco, Eugenio Carmona, Cécile Debray, Patricia Leighten, Estrella de Diego, Tamar Garb, Jèssica Jaques Pi o Robert Lubar.

En 'Un dibujo de una persona', la editorial de vanguardia Something Else Press es la protagonista de la exposición que podrá verse a partir del 27 de septiembre. Fundada en 1963 en Nueva York por el artista y editor Dick Higgins, y activa hasta 1973, la editorial se propuso presentar proyectos creativos, llevando contenidos no convencionales a un público amplio.

La exposición reúne el archivo más completo en torno a la actividad editorial: libros, newsletters, panfletos u objetos promocionales, entre otros. Contará con trabajos de artistas como el propio Higgins, Gertrude Stein, John Cage, Robert Filliou, George Brecht o Tomas Schmit.

Con 'Ben Shan. De la no conformidad', se repasa la trayectoria del artista, una de las principales figuras del realismo social americano nacido de la Gran Depresión y la pobreza generada por la crisis de 1929.

Su compromiso político le llevó a Shahn a plasmar acontecimientos históricos como la ejecución de los inmigrantes italoamericanos Sacco y Vanzetti, o a diseñar la cartelería para la federación sindical Congress of Industrial Organizations (CIO-PAC) a favor de diversas reivindicaciones.

Por último, la exposición de Ibon Aranberri (Gipuzkoa 1967), de carácter antológico, reúne una selección de proyectos que han marcado la trayectoria del artista vasco desde los años 90 hasta la actualidad.