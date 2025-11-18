Correos comienza a enviar el Bono Cultural Joven 2025 de Cultura en formato físco y virtual con tarjetas prepago

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha comenzado a enviar el Bono Cultural Joven 2025 del Ministerio de Cultura a través de tarjetas físicas o virtuales de 'Correos Prepago'. Este bono consiste en una ayuda de 400 euros destinados al disfrute exclusivo de productos y servicios culturales, con una validez de un año después de la concesión.

En un comunicado, Correos ha detallado que estas tarjetas serán enviadas a medida que el Ministerio de Cultura comunique los datos de los beneficiarios, para que pueda hacer uso del bono cultural en los más de 3.800 comercios o entidades que se han adherido al programa del Ministerio.

Asimismo, ha precisado que si se optó por recibir una tarjeta virtual, Correos enviará un email al beneficiario indicándole el enlace para descargarse la app 'Correos Prepago', activar su tarjeta, ver sus saldos y movimientos, o vincularla a las plataformas de 'Google Pay', 'Apple Pay' o 'Samsung Wallet'. En caso de que se quiera recibir la tarjeta de forma física, el beneficiario la recibirá en el domicilio indicado en su solicitud.

En cuanto a la recarga, el importe total concedido se abonará en un único pago, a través de la tarjeta 'Correos Prepago'. El diseño del Bono recomienda la siguiente distribución de gasto: 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales (teatro, ópera, cine, danza, museos, etc.); 100 euros para productos culturales en soporte físico (libros, prensa o discos); y 100 euros para productos digitales (suscripciones a plataformas, podcasts, o videojuegos en línea).

En esta cuarta edición, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 366.443 jóvenes que cumplen los 18 años en 2025, distribuidos por todo el territorio español. Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, en concreto, el 68,5% de la población estimada de esa edad, un total de 534.809 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura, entregado por Correos, tiene el doble objetivo de dar un respaldo adicional al sector cultural y facilitar a la población joven el acceso y el disfrute de todas las formas de cultura, contribuyendo a fidelizarlos como público y consumidor cultural de cara al futuro. Cuenta con un presupuesto de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, para facilitar la accesibilidad universal y diversificada a la cultura.