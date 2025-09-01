Correos dedica un sello a la Conferencia de la Unesco MONDIACULT 25 que se celebra este año en Barcelona

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido este lunes un sello dedicado a la Conferencia Mundial de la Unesco, MONDIACULT 25, el evento sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible que se celebra este año en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre.

Este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

UNA AGENDA MUNDIAL PARA LA CULTURA

Barcelona acogerá a los 194 Estados Miembros de la UNESCO con el objetivo de constituir una agenda mundial para la cultura y realizar el seguimiento de los objetivos definidos en la anterior edición, celebrada en México en 2022 y firmada por 150 Estados, como explican desde la Unesco y el Ministerio de Cultura.

En MONDIACULT 25 se presentará el Primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura y se perseguirá la consecución de un doble objetivo, "defender la Cultura como Bien Público Global y promover la creación de un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico para la Cultura".

La intención de esta edición es establecer la agenda global de la cultura en los próximos años. En ella está previsto que participen ministros de diferentes países, instituciones culturales, expertos y profesionales del sector y representantes de la sociedad civil.

"Se reunirán para abordar las prioridades de la política cultural de nuestro tiempo, en un mundo cada vez más moldeado por las crecientes desigualdades, la crisis climática, los conflictos y la rápida transformación digital.

El programa de MONDIACULT 25 se centrará en seis dominios prioritarios establecidos en la Declaración de 2022: derechos culturales, tecnologías digitales en el sector cultural, cultura y educación, cultura y economía, cultura y acción por el clima, y cultura, patrimonio y crisis.

También prestará atención a dos áreas de enfoque: la cultura y la paz, y la inteligencia artificial y la cultura, al tiempo que "pondrá de relieve los principales elementos facilitadores de las políticas, como las herramientas de producción y gestión de datos, los marcos políticos y las normas, y los modelos de cooperación multilateral".

"En consonancia con otros foros mundiales como el G20, el G77 o la COP29, el pacto para el futuro MONDIACULT 25 abogará por un objetivo independiente para la cultural en la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas posterior a 2030", han establecido desde la Unesco y el Ministerio de Cultura.