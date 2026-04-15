El creador suizo Daniele Finzi Pasca regresa a España con 'Ícaro', el monólogo escrito en prisión y que cumple 35 años

Archivo - El creador suizo presenta su célebre monólogo escénico en una gira española con paradas en Bilbao, A Coruña, Barcelona y Madrid. - CRUCES COMUNICACIÓN - Archivo
MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El creador suizo Daniele Finzi Pasca regresa a España con su monólogo 'Ícaro', escrito en prisión y estrenado en 1991, que suma más de 800 representaciones en numerosos países.
Tras su última representación en España en 2023, 'Ícaro' regresa a España con una nueva gira que hará parada en Bilbao (29 de abril, Teatro Campos Elíseos), A Coruña (2 de mayo, Teatro Colón), Barcelona (6 de mayo, Teatro Borrás) y Madrid (8 y 9 de mayo, Teatro Circo Price).
'Ícaro' es un monólogo escénico que establece un diálogo directo e íntimo con el público. En cada representación, un espectador elegido al azar por Daniele Finzi Pasca participa activamente en escena, mientras que el resto del público se convierte en voyeurs.
La obra fue escrita en prisión, donde Finzi Pasca purgó por un corto período una pena por objeción de conciencia al servicio militar obligatorio en Suiza, y forma parte de una trilogía dedicada a la fuga, de la que también forman parte los espectáculos 'Dialoghi col Sonno' y 'Arianna'.
"Hago teatro por el placer de naufragar, de perderme un poco: una de las cosas más saludables de la vida. Nos perdemos y nos escapamos. Una fuga interior nos revela lo que somos. La fuga es una estrategia que permite desenterrar la realidad para descubrir los secretos que esconden las apariencias, para inventar nuevas utopías" afirma Daniele Finzi Pasca.