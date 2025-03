Cris Balboa llama al público "bailongo" al Teatro María Guerrero para 'Roland Mon Amour', obra "gozosa y sin apologías"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creadora gallega Cris Balboa ha presentado este miércoles su nueva pieza de teatro musical, 'Roland Mon Amour', que se podrá ver en el Teatro María Guerrero entre el 21 de marzo y el 20 de abril, y ha pedido al público "bailongo" que acuda para disfrutar de un espectáculo "sin apologías y gozoso".

"No doy ningún tipo de solución a nada. Simplemente utilizo lo que me confronta con el mundo de una forma bastante lúdica. Yo no hago ningún tipo de apología directa sobre nada, pese a que hablo del amor, del deseo, del sexo o del disfrute", ha asegurado la artista en rueda de prensa.

Balboa propone una "pista de baile" en la que habla sobre sus "miserias y precariedad" como artista gallega y lo hace desde el humor. "Utilizo la performance como una especie de terapia. Lo que quiero es hacer una llamada de tribu bailonga que disfrute del baile, la música electrónica y el cuerpo", ha indicado.

"Es una pieza de teatro musical donde juego con el texto y con otras sensaciones que a mi me produce el hecho de querer llevar al público a una suerte de celebración. La actuación va desde lo performativo y la propuesta navega en un lugar más emocional y de sensaciones que en la simple narrativa del texto", ha detallado.

Por eso, Balboa confía en que el público conecte con 'Roland Mon Amour' y se cree en el Teatro María Guerrero una conexión "muy directa" entre los asistentes. En la actuación, Cris Balboa aparece sola en escena tocando un sintetizador Roland, en un espacio con moqueta roja con luces de neón y flúor.

"Este lugar está vestido de fiesta para hacer un alegato de mis dramas personales. Es un texto de autoficción donde relato mi relación con la escena como artista gallega. Para mí la celebración es estar en un sitio como el Teatro María Guerrero con un trabajo tan personal y que está en fricción con la idea de lo que es el teatro. Celebrar que he llegado hasta aquí. ¿Cómo me arropo de este espacio y cómo lo transformo? Es teatro, es performance. No se sabe", remarca.

La artista comienza con una obertura llamada 'La artista gallega' en la que expone que el tejido creativo alternativo en su tierra es "muy endeble" y recuerda que ha tenido que "remar" mucho para lograr subirse a un escenario. "Es un poco la idiosincrasia de vivir en Galicia y dedicarte a algo un poco más alternativo, que no es tan convencional como otro tipo de teatro, y donde hay un tejido que es muy endeble, un tejido que es casi inexistente, en el que tienes que remar mucho para construir piezas que luego se queden en el limbo. Son cosas que están medio muertas antes de nacer", apostilla.

'Roland Mon Amour', producción del Centro Dramático Nacional y el Centro Dramático Galego, podrá verse en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero desde el 21 de marzo y hasta el 20 de abril. Además, habrá dos funciones en gallego con sobretítulos en castellano los días 15 y 16 de abril.