Cultura asegura que la autorización de SEDA está "justificada" con documentación

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cultura, Javier García Fernández, ha asegurado que la autorización del Ministerio a la nueva sociedad de autores SEDA está "justificada" con documentación que entregó después del informe poco favorable que la Administración realizó semanas antes.

Durante su comparecencia en la comisión del ramo en el Congreso, García Fernández ha señalado que el primer informe no suponía el fin del procedimiento administrativo de la sociedad. Además, ha recordado que la organización administrativa de España "se basa en la capacidad de los ministros", mientras que los funcionarios sólo tienen "capacidad de propuesta".

Así, ha señalado que "a partir de la información inicial y otra documentación que demostraba que está justificado el reconocimiento", el ministro "llegó a la conclusión de que estaba justificado que pudiera funcionar".

"Como por razones políticas se entiende que debe haber pluralidad y no monopolio en las entidades de gestión, el ministro llegó a la conclusión de que estaba justificado que pudiera funcionar de esta manera", ha declarado García Fernández, quien ha insistido en que la "documentación posterior" justificaba que SEDA tenía "la solvencia suficiente como para actuar en este campo".

"Eso puede molestar a alguien porque rompe monopolios, pero si somos liberales, somos liberales para todos", ha señalado.

EL PP PIDE EXPLICACIONES

El secretario general de Cultura respondía así a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Cultura del PP, María Soledad Cruz-Guzmán, en la que le pedía explicaciones por esta decisión del Ministerio.

La diputada ponía en duda la decisión del Ejecutivo después de que el Ministerio publicara un informa de 33 páginas con referencias poco favorables para la autorización de SEDA, mientras que en agosto un nuevo documento explica que los estatutos de la sociedad "no cumple con los mínimos" que se exigen, que su plan de viavilidad "no es válido", que "no pueden asegurarse eficientemente" la administración de derechos o que "no favorece a los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual".

Cruz-Guzmán ha preguntado al secretario general si ha habido nuevos documentos después y por qué estos no se han hecho públicos como se hizo con el anterior informe. La diputada ha mostrado su temor a que "los autores de SEDA no esté protegidos correctamente".