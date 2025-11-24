Cultura y La Coalición de Creadores renuevan su colaboración para proteger la Propiedad Intelectual

Archivo - La directora general de La Coalición, Carlota Navarrete, interviene en el acto de presentación del Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo en Contenidos Digitales 2020, en el Museo Arqueológico Nacional, a 25 de octubre de 2021, en Mad - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos han firmado este lunes la renovación de un acuerdo estratégico en su objetivo común de liderar la protección de la Propiedad Intelectual en España.

El acuerdo tiene el objetivo de seguir fortaleciendo las sinergias, políticas y acciones entorno a la salvaguarda de los derechos de los creadores culturales, frente a la oferta ilegal a contenidos culturales.

El convenio hace especial énfasis en algunas cuestiones como fomentar y propiciar la participación activa del resto de los servicios intermediarios y colaboradores, motores de buscadores, servicios de publicidad y de pago, redes sociales y de mensajería instantánea, entre otros, así como a extender el conocimiento del Protocolo para el refuerzo de los derechos de PI, acuerdo de corregulación entre los titulares de derechos, miembros de la Coalición como representantes de los sectores culturales.

Otras actuaciones comprometidas en esta nueva alianza se refieren a facilitar la campaña de sensibilización, aportando recursos y gráficos, como la guía para el formador en PI o el Manual de buenas prácticas para los delitos de PI en colaboración con centros escolares y FCSE o respaldo institucional para una efectiva difusión.

También se intensifica el compromiso por parte de los creadores e industrias de contenidos de ofrecer, de forma periódica a la Sección Segunda de la Propiedad Intelectual, los informes de la Plataforma Multioperador de Comprobaciones de La Coalición.

El convenio tendrá una vigencia de dos años prorrogable por otros dos por periodos anuales y contempla también la continuidad de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de ambas partes para evaluar las diferentes actuaciones de forma conjunta.

"Representa una alianza estratégica de primer nivel pues los retos que afrontamos van a definir el futuro del sector y el Ministerio de Cultura es un aliado fundamental para que el respecto a la Propiedad Intelectual sea real y efectivo. Estamos muy contentos y satisfechos con la firma de este acuerdo para los próximos años", ha asegurado la directora general de La Coalición, Carlota Navarrete.