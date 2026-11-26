Archivo - La línea de ayudas para la producción de largometrajes prevé 2,2 millones de euros. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha convocado 20 millones de euros en ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2027, una cantidad que podrá ampliarse en otros 17 millones de euros adicionales.

Según recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), al menos el 40 por ciento de la dotación se reservará a proyectos realizados exclusivamente por directoras. Asimismo, entre el 15 por ciento y el 25 por ciento se destinará a largometrajes documentales, mientras que un mínimo del 10 por ciento irá a proyectos de animación y un 5 por ciento a producciones de carácter experimental.

La convocatoria también reserva al menos otro 5 por ciento para coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria. Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a empresas productoras independientes y contemplan proyectos con especial valor cinematográfico, cultural o social, documentales, de nuevos realizadores y de carácter experimental.

En cuanto a las cuantías, el importe máximo por proyecto será de 800.000 euros para las categorías de especial valor cinematográfico, cultural o social, documentales y nuevos realizadores. En el caso de las películas de animación, podrá alcanzar el millón de euros, mientras que para las coproducciones internacionales con participación española minoritaria el límite se establece en 300.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 1 de febrero de 2027 y finalizará el 18 de marzo a las 14.00 horas (hora peninsular).

Entre los requisitos, los largometrajes deberán estar en disposición de obtener la nacionalidad española y acreditar su carácter cultural. Además, al menos el 50 por ciento de los gastos declarados para el reconocimiento del coste de la película deberán haberse realizado en España o revertir en autores o equipos técnicos, artísticos o de servicios de nacionalidad española.

Los proyectos también tendrán que incorporar medidas de accesibilidad universal, como subtitulado especial y audiodescripción, así como acciones en materia medioambiental y de sostenibilidad o un sistema de medición del impacto ambiental y de la huella de carbono.