Archivo - La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón (1i), y la Infanta Sofía (2i) durante la visita institucional y de carácter cultural, a 15 de julio de 2026, en Empúries, L'Escala, Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado este miércoles las ayudas correspondientes a 2026 para financiar proyectos españoles de investigación e intervención arqueológica en el exterior, dotadas con un presupuesto total de 426.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto en la sede electrónica del Ministerio hasta el próximo 18 de diciembre.

Esta línea de subvenciones, gestionada en régimen de concurrencia competitiva a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), tiene como objetivo promocionar la arqueología de excelencia fuera de las fronteras españolas.

Así, a la convocatoria pueden concurrir las comunidades autónomas y sus respectivos organismos y entidades públicas, las universidades públicas y las entidades sin ánimo de lucro no pertenecientes al sector público.

Las bases establecen que cada proyecto presentado debe contar con un director científico que acredite experiencia en la dirección de equipos y trabajo de campo en intervenciones de la misma modalidad. Asimismo, las ayudas financiarán actividades que se desarrollen entre el 1 de septiembre de 2026 y el 29 de febrero de 2028, con una cuantía máxima de 40.000 euros por proyecto, siempre que las entidades solicitantes aporten como financiación propia al menos el 10% del coste total.

En convocatorias anteriores, esta línea de apoyo ha contribuido a financiar intervenciones en Europa como las excavaciones en Villa Adriana (Tívoli, Italia), dirigidas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, o el proyecto arqueológico en la ciudad romana de Ammaia VII en Portugal, coordinado por la Fundación de Estudios Romanos.

Por ejemplo, en Egipto, el departamento de Ernest Urtasun ha respaldado iniciativas como el proyecto Heracleópolis Magna, de la Asociación para la cooperación y protección del patrimonio histórico artístico internacional; el 'Sikait project', de la Universitat Autònoma de Barcelona; y el proyecto Djehuty en Luxor, dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la asociación Djehuty.

Por su parte, en el continente americano las subvenciones han apoyado trabajos como la recuperación y gestión integral del Fuerte Sancti Spiritus en Puerto Gaboto (Argentina), a cargo de la Universidad del País Vasco, así como el estudio interdisciplinario del barrio del Río San Juan en Teotihuacan (México), impulsado por la Universitat de Barcelona, entre otras iniciativas.