Cultura premia a ASSITEJ España con el Nacional de Artes Escénicas para Infnacia y Juventud tras su desencuentro en 2024

La entidad culpó hace un año al INAEM de tener que cancelar el Circuito de Teatro y Circo Intantil, algo que el organismo rechazó

ASSITEJ España (Asociación Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud) ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente a 2025. Este premio, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha concedido el galardón a ASSITEJ España "por su capacidad mayúscula de incentivar, promover y divulgar la creación y la investigación" en las artes escénicas para la infancia y la juventud y ha subrayado "su incuestionable trabajo como impulsor internacional del teatro contemporáneo en español y otras lenguas oficiales, así como su labor en visibilizar a las dramaturgas españolas" en este ámbito.

De igual forma, para la concesión de este premio se ha puesto en valor "su capacidad de estimular un fructífero diálogo entre la literatura dramática y la producción escénica, su labor de mediación, de formación de formadores (educadores y profesores) y su habilidad para generar redes y circuitos profesionales como Audaces".

El jurado también ha destacado la extensa trayectoria de la asociación, que en 2025 celebra su 60 aniversario, y que en 2024 alcanzó "hitos como pasar a formar parte del Comité Ejecutivo ASSITEJ Internacional, del que es socio fundador".

El Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud recompensa la meritoria labor de una persona o entidad en el ámbito de las artes escénicas para el público infantil y juvenil, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2024.

Hace un año, la entidad anunciaba la cancelación del Circuito de Teatro y Circo Infantil 2024 debido a un recorte presupuestario del 48 por ciento respecto a las dos ediciones anteriores, que achacó al INAEM. Según señalaron, esta cancelación afectaba a más de 11.000 niños y jóvenes que estaba previsto que asistieran a las 49 funciones programas.

El secretario general de ASSITEJ, Gonzalo Moreno, denunció en declaraciones a Europa Press la "falta de interlocución" por parte del INAEM y aseguraba que llevaban tiempo esperando mantener una reunión con su directora Paz Santa Cecilia.

Sin embargo, fuentes del INAEM aseguraron que no existía tal recorte y que la ayuda presupuestaria se mantenía en la misma cantidad (10.096.138 euros), al tiempo que recalcaban su interés en proteger el teatro infantojuvenil y prometían hacer "lo posible" para ser un apoyo.