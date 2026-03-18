Cultura presenta el programa del centenario del Lyceum Club Femenino, "protoministerio y casa del feminismo"

El programa cultural incluye una exposición, charlas, proyecciones y propuestas musicales y de creación contemporánea, para recuperar El legado de cientos de mujeres cuya labor fue fundamental para la modernización de España. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, ha presentado este miércoles el programa de celebración del centenario del Lyceu Club Femenino, un espacio que ha reivindicado como "casa del feminismo" y de "protoministerio" de Cultura en la época de 1926.

"La democracia ha convertido este lugar (la antigua sede del Lyceum Club Femenino) en la casa de la cultura, del debate, del pensamiento político y del feminismo. Porque la historia cultural de nuestro país esconde cantidades de mujeres que han sido silenciadas", ha señalado Jordi Martí en rueda de prensa. El acto se ha celebrado en la plaza del Rey, junto al edificio de las Siete Chimeneas, primera sede del Lyceum Club y actual sede del departamento.

El secretario de Estado ha defendido que traer el pensamiento del Lyceum Club Femenino a la actualidad es uno "de los gestos más contundentes en la lucha por la libertad".

En su intervención, ha subrayado la importancia de celebrar este centenario no como "un ejercicio solo de nostalgia", sino como una oportunidad para "poner en valor" el legado de unas mujeres cuya memoria ha quedado llena de "lagunas" en la historia cultural española.

"El Lyceum invitó a sacar la cultura del espacio cerrado, de los libros y documentos antiguos para convertirla en un ejercicio de diálogo. Y el segundo eje importante es la apuesta por una cultura que nos sacuda y confronte para permitir avanzar", ha afirmado.

El Lyceum Club Femenino fue un espacio en el que más de 500 mujeres, entre las que estaban Victoria Kent, Clara Campoamor, María de Maeztu o Concha Espina, abrieron un espacio de pensamiento, de justicia en una sociedad que "limitaba su presencia en la esfera pública", ha comentado la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León.

"El centenario es una oportunidad para devolver a este grupo de mujeres al lugar que les corresponde en nuestra memoria cultural", ha indicado.

PROGRAMA PÚBLICO DEL CENTENARIO

Para la celebración de este centenario, según ha explicado su comisaria Tània Balló, se ha creado un amplio programa público de actividades que se articula en torno a tres ejes principales: la historia del Lyceum, las biografías de sus integrantes y una línea dedicada a la investigación colaborativa.

A través de mesas redondas y conferencias se abordarán los orígenes de la agrupación, su relación con las artes, los movimientos reformistas y los espacios urbanos que marcaron su trayectoria.

El programa incluye también un recorrido por las figuras de sus socias -escritoras, científicas, artistas, médicas, pedagogas o activistas- a través de ciclos biográficos y archivos familiares. La programación del centenario incorporará también ciclos de cine, proyectos de creación contemporánea, clubes de lectura, conciertos, presentaciones de libros, actividades educativas en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y diversas acciones en distintos espacios culturales.

En septiembre se inaugurará en la Fundación Ortega-Marañón -antigua Residencia de Señoritas - una exposición que revisará la fundación del Lyceum desde una perspectiva de la lucha feminista. La muestra recorrerá el surgimiento de las primeras asociaciones del feminismo en España, la institución del Lyceum, su organización y sedes de Madrid y Barcelona, así como su relación con otros lyceums internacionales. También abordará el papel de las socias, sus proyectos, acciones sociales y el legado cultural y político de la institución.

A partir del 8 de abril, se inaugurará una nueva página web coincidiendo con el inicio del programa público. Este portal reunirá la información sobre las actividades y servirá además como espacio de consulta de los materiales generados en la investigación sobre el Lyceum Club Femenino.

Según ha explicado Balló, la web ofrecerá documentación inédita que permitirá ampliar el conocimiento sobre la fundación, la organización y el contexto histórico del Lyceum, así como un censo de socias del que se ha podido biografiar alrededor del 90 por ciento de los nombres. Balló ha destacado que este trabajo ha sido "una empresa apasionante" y que cada ficha recuperada saca a la luz nuevas biografías y referentes femeninos que ayudan a corregir el "silencio" del relato histórico sobre las mujeres.

INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación del Lyceum, impulsado por el Ministerio de Cultura, ha logrado grandes avances en tres ámbitos: la ampliación del censo histórico de socias, la recuperación de sus identidades y la consolidación de un modelo de investigación colaborativa entre instituciones públicas, archivos y ciudadanía.

De hecho, el censo conocido del Lyceum ha pasado de 402 a 500 socias documentadas, con 98 nuevas incorporaciones. Entre la documentación hallada destaca la libreta de socias del archivo personal de Pilar de Zubiaurre, que recoge 323 nombres, 74 de ellos inéditos.

La investigación ha permitido además restituir el nombre propio del 90 % de las socias, muchas de ellas registradas históricamente con el apellido de sus maridos.