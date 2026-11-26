Archivo - La pieza busca un estado de resistencia: perros que se encuentran, que comparten alegría y dolor, que caen y se levantan, - TEATRO LA ABADÍA - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía recupera la danza con 'Los perros', una pieza concebida por el coreógrafo Marcos Morau, director de la compañía La Veronal y Premio Nacional de Danza en 2013, que podrá verse del 11 al 13 de diciembre en la Sala José Luis Alonso.

La propuesta, protagonizada por los bailarines Martxel Rodríguez y Jon López, integrantes de la compañía Led Silhouette, reflexiona sobre la deshumanización de la sociedad contemporánea y la necesidad de encontrar espacios de conexión entre generaciones a través del arte.

La obra, que obtuvo el Premio de la Crítica Catalana a la Mejor Coreografía en 2023, sitúa a dos intérpretes nacidos en los años 90 frente a una realidad cada vez más crispada, inestable e imprevisible. En ese contexto, ambos se enfrentan al aislamiento y a un proceso de deshumanización que les lleva a cuestionar su papel como creadores y las posibilidades del arte para resistir a las dificultades del presente.

Ante un escenario que margina a los más vulnerables y a quienes no encajan, los protagonistas recurren a su instinto animal como forma de supervivencia: ladrar y bailar para rebelarse frente a una contemporaneidad que oscila entre la docilidad y la insumisión.

'Los perros' plantea así un ejercicio de resistencia compartida, en el que sus protagonistas se encuentran, comparten alegrías y dolores, caen y se levantan para tratar de encontrar un sentido a sus vidas. La pieza propone una danza pasional que encuentra su fuerza en la repetición y la catarsis, hasta convertir el baile en un acto de resistencia llevado al límite.

Rodríguez y López forman parte de Led Silhouette, compañía reconocida con el Premio El Ojo Crítico de Danza en 2024. La propuesta cuenta además con una banda sonora envolvente y aborda el arte como un espacio de encuentro y conexión frente al aislamiento.