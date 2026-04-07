DJs piden a Urtasun ser reconocidos como autores con derechos sobre sus creaciones: "Somos la profesión más maltratada"

Archivo - Una DJ durante un festival. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de DJs y productores de música electrónica (AEDYP) ha pedido este martes al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que los disyóquey sean reconocidos como "derechohabientes", es decir, como autores con derechos sobre sus creaciones, y han lamentado que son la profesión "más maltratada" de la música.

"El tercer punto (abordado con el ministro) es uno de los puntos que pueden llevarse como la principal iniciativa a nivel vanguardista dentro de la figura del disyóquey en España y en el mundo, que es la figura del disyóquey como derechohabiente", ha explicado el presidente de Asociación Española de DJs, Julio Posadas, tras reunirse con Urtasun.

Posadas ha indicado que quieren "quitar de medio la hoja de variedades" que "todavía es la hoja principal que se rige en la declaración de las obras en cada sesión" y que consideran "fácilmente falseable".

Frente a ello, ha señalado que actualmente hay "unas 100 discotecas en España" con una tecnología de reconocimiento musical que permite "declarar en todas las sesiones pregrabadas o grabadas, en todas las discotecas, toda la música que se pone en todos los locales en tiempo real".

Desde la asociación quieren que esto sea de obligado cumplimiento para que, de esta forma, todos los autores cobren "realmente" los derechos generados. Según ha precisado Posadas, Urtasun se ha mostrado "muy receptivo" y ahora se crearán grupos de trabajo.

El delegado de la Comunidad de Madrid de la asociación, Emilio López, ha criticado que los disyóquey han sido "la profesión más maltratada en el tema de la música". "Parece ser que aquí siempre ha habido dinero y subvenciones para la lírica de otra manera, para los grupos, para el teatro, para el cine, pero los disyóquey, que somos muchos en número y somos los que más movemos la música, siempre hemos estado en un segundo plano", ha lamentado.

Por su parte, la DJ Sofía Cristo ha insistido en la necesidad de que los disyóquey sean reconocidos como "autores de toda la creación" porque hacen "un trabajo previo muy duro" que requiere "muchísimas horas y concentración" y que, a su juicio, no se valora.

"Es luchar por un derecho que merecemos", ha defendido Cristo. "Tú llegas a un lugar y al final puedes estar pinchando una hora, como puedes estar pinchando cinco horas, puedes estar en un festival como Tomorrowland o puedes estar pinchando en un club pequeñito y por eso no hay que hacer distinciones, hay que valorar el trabajo y hay que registrar este tipo de sets y hay que calificarnos como autores de esta creación, porque aunque yo ponga los mismos temas que puede poner Julio, la sesión va a ser totalmente diferente y eso es muy importante", ha subrayado.

Por otro lado, durante la reunión han abordado otros temas como la influencia de la inteligencia artificial en la música o el "vacío legal" que consideran que existe en torno a cuál es el IVA que debe facturar el disyóquey. Según han indicado, en ciertos trabajos debe facturar por el 21% y en otros, por el 10%. También han pedido ser incluidos en el Estatuto del Artista.