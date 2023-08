El empleado despedido del Museo Británico por el robo de sus piezas es un veterano conservador

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El empleado del Museo Británico despedido a principios de este año tras la desaparición de decenas de objetos valiosos es un veterano conservador que ha trabajado en la institución durante 30 años, Peter Higgs.

El museo se dio cuenta hace unos meses de que habían desaparecido o estaban robados o dañados numerosas joyas de oro, piedras semipreciosas y vidrios que datan del siglo XV a.C. al siglo XIX d.C, según recoge Europa Press de medios británicos.

El miércoles, el museo anunció que había implementado "medidas de emergencia" y ordenó una revisión independiente de la seguridad. Mientras, la policía anunciaba también que había abierto una investigación.

Higgs, de 56 años, era el responsable de colecciones griegas, escultura griega y el período helenístico del museo hasta que fue despedido. Su hijo ha señalado a 'The Telegraph' que su padre es "inocente" y que ha "perdido toda la fe en el museo.

"Mi padre no ha hecho nada y no está contento con todo lo que está saliendo en absoluto. Ha perdido su trabajo y su reputación y no creo que haya sido justo. No pudo haber sido él y, que yo sepa, no falta nada", ha lamentado. Por su parte, un portavoz del Museo Británico ha rehusado comentar estas desapariciones debido a la investigación policial.

Los funcionarios del Museo Británico comenzaron a investigar el robo de sus artefactos después de que los artículos se ofrecieran a la venta en eBay. El museo de Londres ha dicho que un miembro del personal fue despedido después de que se descubriera que las joyas y las gemas de su colección estaban "desaparecidas, robadas o dañadas".

La mayoría eran "pequeñas piezas guardadas en un almacén perteneciente a alguna de las colecciones del museo". Se utilizaron principalmente para trabajos académicos y de investigación y ninguno había estado recientemente en exhibición pública.