La exposición 'Arte Urbano. De los orígenes a Bansky' de Fundación Canal concluye con más de 100.000 visitantes

El cierre de esta exposición se suma a la clausura el pasado 5 de julio de Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia, poniendo el broche a uno de los ciclos expositivos más destacados de la Fundación. - FUNDACIÓN CANAL

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Arte Urbano. De los orígenes a Banksy', organizada por la Fundación Canal, ha cerrado sus puertas con un total de 103.742 visitantes. Del total de asistentes, 85.870 visitaron la muestra de forma presencial, mientras que otras 17.872 personas accedieron a sus contenidos a través de la visita virtual y otros recursos digitales.

Comisariada por Patrizia Cattaneo Moresi, la muestra proponía un recorrido cronológico por la evolución del arte urbano a través de cinco etapas, desde sus orígenes hasta la actualidad, con un espacio monográfico dedicado a Banksy, considerado una figura clave para comprender la dimensión mediática y simbólica de este movimiento artístico en el siglo XXI.

La exposición reunió más de medio centenar de obras de artistas nacionales e internacionales como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, JR, Shepard Fairey, Invader, Os Gemeos, Futura 2000 o SUSO33, mostrando la evolución de una disciplina que ha trascendido el espacio público para consolidarse en museos, galerías y colecciones de todo el mundo.

La Fundación Canal complementó el proyecto expositivo con un amplio programa de actividades divulgativas, que incluyó visitas guiadas, talleres familiares, propuestas para centros educativos, conferencias y recursos digitales. Asimismo, la visita virtual en 3D y la visita guiada 'online' superaron los 17.000 participantes, mientras que los contenidos de la iniciativa 'Exploradores del Arte. La exposición contada a los niños' continúan disponibles en la página web de la institución.

Entre las iniciativas desarrolladas durante la muestra destacó también la intervención artística realizada en directo por SUSO33. La obra, titulada 'El fluir de las imágenes' y concebida específicamente para el acceso de la Fundación Canal, permanecerá instalada hasta el próximo 20 de septiembre como prolongación del discurso expositivo.

Con la clausura de 'Arte Urbano. De los orígenes a Banksy', la Fundación Canal pone fin también a un ciclo expositivo que incluye el cierre, el pasado 5 de julio, de 'Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia', organizada en colaboración con The Walt Disney Company, que alcanzó los 145.000 visitantes tras exhibir más de 250 piezas originales.

Ambas exposiciones forman parte de la programación desarrollada por la Fundación Canal con motivo del 175 aniversario de Canal de Isabel II y del 25 aniversario de la propia Fundación, un ciclo con el que la institución reivindica su apuesta por una oferta cultural dirigida a todos los públicos mediante exposiciones, actividades educativas y proyectos de divulgación.