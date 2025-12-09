Felipe VI destaca la "realidad compleja" de los hispanohablantes en EE.UU y defiende el papel del español en ese país

El rey defiende la "realidad compleja" de la comunidad hispanohablante en EE.UU - CASA DE S.M. EL REY

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha destacado la "realidad compleja" que vive la comunidad hispanohablante en Estados Unidos tras "algunas decisiones recientes" y ha recordado que la lengua española marcó la independencia del país hace 250 años.

"Esta es una reunión mayoritaria de personas de letras, de modo que haríamos mal si fiáramos el diagnóstico de nuestra lengua solo a las magníficas cifras de hablantes y de estudiantes que hemos escuchado. También hay que valorar alguna realidad compleja, como la que, en relación con algunas decisiones recientes, vive la comunidad hispanohablante de Estados Unidos; un país con el que, como españoles y como europeos, tenemos una enorme afinidad", ha expresado Felipe VI tras la reunión del Patronato del Instituto Cervantes en el Palacio de Aranjuez.

El monarca ha añadido que la creación de Estados Unidos no podría entenderse sin la comunidad hispana. "No está de más recordar que la historia y el presente de ese gran país, que el año próximo celebrará el 250 aniversario de su independencia, difícilmente podrían entenderse sin la aportación de la lengua española y de la comunidad de habla hispana", ha apuntado.

Tanto Felipe VI como Letizia han presidido la reunión anual del Patronato, a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministro de Exteriores y Cultura, José Manuel Albares y Ernest Urtasun, respectivamente. La cita ha sido a puerta cerrada.

El rey ha celebrado la labor del Instituto Cervantes y ha asegurado que el lenguaje es un fiel espejo del "cambio", para después añadir que "ninguna etapa de la historia" ha estado exenta de "trabas y dificultades" para la cultura.

"Esta también tiene las suyas: baste ver una situación geopolítica que nos habla, con demasiada frecuencia, de conflictos, rivalidades, desconexión. Por eso creo que, particularmente en estos tiempos convulsos, debemos saber reconocer la labor de los profesionales comprometidos con la lengua, la enseñanza y la difusión de la cultura. Y entre ellos, los que integran el Instituto Cervantes, que son alrededor de un millar. Su trabajo diario nos recuerda que las lenguas no son solo fuentes de comunicación y ventanas abiertas al mundo, sino también -y sobre todo- espacios de libertad", ha apuntado el monarca.

En un encuentro con la prensa previo a la reunión del Patronato, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha denunciado que la "actitud agresiva" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el español, "complica" los planes de la institución de abrir un centro en Miami.

"Sí, complica la apertura de ese tipo de centros y por eso hay que ser prudente. Se está llevando a cabo una política de preparación con las universidades desde el centro de Nueva York, con la colaboración también del centro de Chicago y podremos ir concretando las posibilidades en el próximo curso, a ver qué posibilidades hay. La verdad es que la actitud de la presidencia de los Estados Unidos con esas declaraciones tan agresivas que está haciendo contra la Unión Europea complica las cosas", ha añadido García Montero durante un encuentro para repasar los datos del curso 2024-2025.

RAE Y ASALE SE AUSTENTAN POR PRIMERA VEZ DEL PATRONATO DEL CERVANTES

Por primera vez hoy no han asistido al Patronato del Cervantes ni el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ni el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez, para resaltar "el malestar" de la RAE y de la ASALE con "la conducta inexplicable del señor García Montero".

Así lo han explicado fuentes de la RAE a Europa Press horas después de que García Montero denunciase que su homólogo de la Real Academia Española "ha decidido por su cuenta" que sea Panamá la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

"El Instituto Cervantes tiene dos situaciones. La primera, que se entera porque se lo comentan otras academias, que el director de la Academia de la Lengua Española, por su cuenta, ha decidido que sea en Panamá (el próximo CILE). A partir de ahí tenemos, uno, no ofender a Panamá porque nos interesan las relaciones internacionales y no permitir las ofensas a una institución de Estado, como el Instituto Cervantes, a la que tiene acostumbrado el director de la Real Academia Española", ha explicado García Montero.