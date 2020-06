El Fernán Gómez volverá a levantar el telón en octubre con una programación nacional debido a la "incertidumbre"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa de Madrid ha presentado este viernes su programación para la nueva temporada, que comenzará en octubre y estará enfocada en la escena nacional por la "incertidumbre" generada por la expansión del coronavirus.

"Se han quedado fuera muchísimas cosas por la incertidumbre, que hacía inviable plantearse cualquier artista de fuera de España. Creo que es importante enfocarse en la escena nacional", ha reconocido el director artístico de música del centro, Nacho Martín.

Para estar listo para la nueva temporada, las obras del Fernán Gómez comenzarán la próxima semana, con una inversión de 1,5 millones de euros para "modernizar" el espacio, mejorar la accesibilidad e instalar un sistema interior de aire para prevenir "cualquier riesgo de transmisión" de Covid-19, según ha explicado el coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Jorge Moreta.

Durante la presentación de la nueva programación, la nueva directora artística de escena del centro, Laila Ripoll, ha reconocido que no se sabe "qué pasará" a partir de octubre en cuanto a la puesta en escena debido al coronavirus, pero ha asegurado que, de momento, los artistas que están ensayando "lo hacen con mascarillas y todas las medidas".

"Habrá que hacerse pruebas, mantener distancias. Estamos teniendo mucho cuidado con el tema de los transportes, que no tengan que venir de mucha distancia las compañías, por eso hay una mayoría de espectáculos de Madrid", ha apuntado Ripoll.

En este contexto, Martín ha resaltado que los músicos ahora "están bastante parados". "Veremos en octubre. Habrá que ver los protocolos de montajes y desmontajes", ha precisado.

PROGRAMACIÓN ESCÉNICA

La directora artística de escena del centro ha sido la encargada de presentar la nueva programación escénica, que comenzará en octubre "rompiendo los compartimentos estancos compartimiento.

"Los acontecimientos nos han llevado a sumar fuerzas y a hacer una programación más mestiza, más mezclada, en la que no hubiera una separación entre escénica y música", ha señalado Ripoll, destacando que habrá "muchas cosas", como conciertos, teatro o cine.

Así, ha explicado que en octubre la temporada empezará con 'Ternura Negra', de Denise Despeyro, del 8 al 18 de octubre. Seguidamente, en la Sala Polivalente, se celebrará el espectáculo 'Teatro de Objetos y Poesía Visual' de Adolfo Simón, pensado para un único espectador.

Después, el centro retomará los homenajes a la figura de Galdós, con un ciclo que incluirá 'Ana. También a nosotros nos llevará el Oolvido', de Irma Correa, del 21 al 25 de octubre; 'Bien está que fuera tu tierra, Galdós', del 15 de octubre al 29 de noviembre; la proyección del documental 'El Siglo de Galdós', el 7 de octubre;

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, se celebrará la Noche de Difuntos con un "altar tradicional mexicano para rendir homenaje a las personas que se han ido sin despedirse".

Además, la Sala Guirao acogerá 'Circo', de Manolo Alcántara, el 18,19 y 20 de diciembre; y en Teatro para Bebés el ciclo 'Rompiendo el Cascarón', del 5 al 22 de diciembre.

El año 2021 comenzará con un ciclo de teatro y derechos humanos del 7 de enero al 14 de febrero. Este ciclo contará con mesas redondas en las que participarán Amnistía Internacional y diversos historiadores.

"La idea es hacer una programación lo más abierta y para la mayor cantidad de público posible, pero la mirada en los derechos humanos es constante en mi trayectoria y no la puedo olvidar en un momento en el que es importante", ha subrayado Ripoll.

En este sentido, ha añadido que el teatro "es un arte evidentemente político, que no partidista" y ha incidido en que, de alguna manera, "casi todos los espectáculos tienen una manera de ver la vida".

La directora artística de escena del Fernán Gómez también ha anunciado que la Sala Guirao acogerá 'Rita', de Marta Buchaca, del 20 de enero al 20 de febrero; o 'El Grito', de Itziar Pascual y Amarantosa Osorio, a partir de 26 de febrero.

Por su parte, la Sala Jardiel acogerá 'Hoy puede ser mi gran noche', del 17 al 28 de febrero; 'El pájaro azul', de Maurice Materlinck; y 'Música y Mal', de Lala Blasco, del 24 de marzo al 11 de abril.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

Antes de la reapertura del centro, el artista Javier Rivera mostrará el 30 de septiembre en la Plaza de Colón el espectáculo 'Descolonización', una acción, según ha explicado el director artístico de música, que ofrece "una reflexión sobre el proceso de descolonización, la ciudad, el paisaje y los ciudadanos".

La temporada musical del centro arrancará el 1 de octubre con la exposición 'This is not a love song', que se podrá visitar hasta el 15 de noviembre en la Sala de Exposiciones. La selección hace un repaso al arte contemporáneo con piezas desde el año 65 hasta el 2020.

El 1 de octubre también comenzará el ciclo 'Madrid es Música', que incluirá las actuaciones de Rodrigo Cuevas, 1 de octubre; Mayte Martín, 2 de octubre; 'Madrid Blues All Stars', el 3 de ocutbre; Kiki Morente y Pepe Habichuela, el 4 de octubre; 'SES. Liberar as arterias', el 4 de noviembre; Luis Zambo y Luis Moneo, el 5 de noviembre; Antonio Reyes, el 6 de noviembre; Julián Maeso, el 7 de noviembre; o de Colina, Carmona, Serrano y Berrueta, el 8 de noviembre.

Además, a partir del 10 de noviembre se celebrará el Festival de Jazz en el teatro Fernán Gómez.

En diciembre, actuarán en el centro Jaiver Ruibal y Fetén Fetén, el 1 de diciembre; Peña, Heredia, Carrasco, El pañero y El Perla, el día 2; Delafé, el 3; La Tremendita, el 4 de diciembre; Los Deltonos, el 5; Mártires del Compás, el 6; Israel Fernández y Diego del Morao, el 8; Carrete de Málaga, el 9; y Pastora Galfán, Joana Serrat y Ana Morales, el 10 de diciembre.

Del 3 de diciembre al 17 de enero, el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá la exposición 'Indian Odissey: El Universo de Ravi Shankar. The Beatles en India'; y el 15, 16 y 17 de diciembre rescatará el ciclo 'Poética Contemporánea'; el 12, 13 y 22 de diciembre el festival de gospel; y del 23 de diciembre al 3 de enero el Festival Madrionetas.