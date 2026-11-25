Imagen promocional de la exposición 'Escenas de fuego y llanto' - FILMOTECA ESPAÑOLA

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Filmoteca Española ha inaugurado este miércoles la exposición 'Escenas de fuego y llanto. El cine y la Guerra Civil española', un recorrido por el papel que desempeñó el cine durante la contienda y su relación con la propaganda, la fotografía, la prensa y otras expresiones culturales.

La muestra, según el comisario de la exposición, Rafael R. Tranche, catedrático de Comunicación Audiovisual de la UCM y especialista en historia del cine, cultura visual y propaganda audiovisual, permite recuperar la memoria audiovisual de un conflicto del que se ha perdido "la mayor parte" de las películas producidas durante la guerra debido a un incendio ocurrido en 1945 en unos laboratorios de Madrid.

"La Guerra Civil es la primera guerra mediática en el sentido moderno, tal y como hoy entendemos que puede hacerse una cobertura de un gran acontecimiento", ha explicado Rafael R. Tranche durante una visita a los medios de comunicación. El especialista ha destacado también que fue "la primera guerra filmada en el sentido estricto de la palabra" por la incorporación del sonido como herramienta expresiva.

El comisario ha recordado que Filmoteca Española trabaja en la recuperación de este patrimonio desde 1986, cuando se realizó la primera retrospectiva de cine de la Guerra Civil y el primer inventario de las películas que se conservaban de aquella época. "La Filmoteca ha tenido una labor constante de recuperación, de búsqueda de todo el cine de la Guerra Civil", ha señalado.

"Esta exposición es como un paso más en esta línea de actuación que tiene la Filmoteca, entendiendo que el cine de la Guerra Civil tiene una extraordinaria importancia, no solamente por su valor documental, sino porque es el único registro audiovisual que tenemos de la guerra que, sin duda alguna, marcó la historia de nuestro país", ha afirmado.

La propuesta expositiva, que forma parte del programa impulsado por Filmoteca Española con motivo del 90 aniversario del inicio de la contienda, plantea una lectura del cine en relación con el resto de medios de comunicación y expresiones culturales de la época, en lugar de abordarlo como un fenómeno aislado.

"La gran decisión a la hora de hacer una exposición que se llama 'Escenas de fuego y llanto. El cine y la Guerra Civil española' es plantear qué lugar le damos al cine en el contexto de toda la producción mediática que aparece en esos momentos. Y la apuesta ha sido pensar que el cine no se manifestó de una manera aislada, como si fuera una burbuja, sino que entró en relación con los otros medios de comunicación y también con los otros medios artísticos y culturales", ha explicado Tranche.

En este sentido, la muestra permite observar cómo las imágenes cambiaban de significado al pasar del cine a la prensa gráfica, la fotografía o los fotomontajes. "Lo que vamos a ver en el transcurso de esta exposición es cómo el cine dialoga, por ejemplo, con las revistas gráficas, con los carteles, con la fotografía y también, cómo no, con la literatura, de la que se pone al servicio de una u otra causa", ha apuntado.

UN RECORRIDO POR LA CONTIENDA

La exposición propone un recorrido conceptual, y no cronológico, a través de diferentes espacios inmersivos que evocan algunos de los momentos y escenarios fundamentales de la Guerra Civil. "Muchas exposiciones suelen ser exposiciones de pared, es decir, básicamente lo que se ve es lo que está en las paredes, mientras que el espacio se queda convertido en un lugar de observación o de tránsito. Aquí lo que hemos querido es que el espacio también cuente, también signifique y, por lo tanto, lo que vamos a ver son como ambientes", ha detallado el comisario.

Uno de los primeros espacios contrapone dos grandes movimientos de masas que simbolizan el final de la guerra: la salida hacia Francia de aproximadamente medio millón de personas que huían de la posible represión por su condición de republicanas y el Gran Desfile de la Victoria celebrado en Madrid el 19 de mayo de 1939, en el que participaron unos 200.000 efectivos, además de tropas italianas, portuguesas y alemanas.

Otro de los ámbitos está dedicado a los corresponsales, reporteros y fotoperiodistas que llegaron a España desde los primeros días de la contienda para documentar los acontecimientos. En este apartado, Tranche ha destacado el caso del reportero francés René Brut, que filmó en Badajoz imágenes de cadáveres de milicianos y guardias de asalto fusilados por las tropas sublevadas. "Los servicios de propaganda del bando sublevado se enteran de que se han proyectado y le meten en la cárcel y está a punto de ser liquidado por hacer algo absolutamente prohibido", ha relatado.

La muestra dedica también un espacio a las víctimas civiles y a los bombardeos sobre ciudades, con especial atención a Madrid, Lérida y Guernica. "Una de las consecuencias más graves de la guerra es que la va a sufrir la población civil", ha señalado el comisario, que ha explicado cómo la iconografía de las víctimas se articuló en torno a imágenes como la de la madre que protege a su hijo.

La confrontación ideológica y cultural entre los dos bandos, el papel de las mujeres durante la contienda, la propaganda y la construcción de la imagen del enemigo, así como la solidaridad internacional con la República y la mitología en torno a figuras como Buenaventura Durruti y José Antonio Primo de Rivera, completan el recorrido.

El último espacio está dedicado al exilio republicano y a la producción cinematográfica posterior sobre la Guerra Civil. En él se recuperan, entre otros materiales, pequeños anuncios publicados en periódicos franceses por refugiados que buscaban a familiares desaparecidos. Distintas personas han prestado su voz para reproducir esos mensajes y mantener vivas las historias que contienen.

"Películas sobre la Guerra Civil se han estado haciendo desde el final de la guerra hasta 'La bola negra'. Es decir, que es un tema que, como en Europa la Segunda Guerra Mundial, sigue suscitando muchas historias. Es lógico y es necesario, incluso diría yo", ha concluido Tranche.