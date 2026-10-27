La Fundación Casa de Alba lleva una obra invitada de los primeros años del Greco en España al Palacio de Liria

La Fundación Casa de Alba recibe como obra invitada el cuadro ‘Aparición de la Virgen a San Lorenzo’, de El Greco, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Casa de Alba ha llevado como obra invitada al Palacio de Liria 'Aparición de la Virgen a san Lorenzo', una pintura del Greco realizada hacia 1577-1580, durante sus primeros años en España. La obra, procedente del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos (Lugo), se podrá ver en el Salón Español del palacio madrileño hasta el 31 de enero de 2027.

El actual duque de Huéscar y heredero de la Casa de Alba, Fernando Fitz-James, ha señalado que se trata de "un maravilloso Greco" que se encuentra en "muy buenas condiciones", como ha afirmado durante la presentación de la obra este martes.

Fitz-James ha recordado la relación de su familia con el colegio y con Monforte de Lemos, "una vinculación de generaciones", y ha explicado que querían "continuar un poco esta colaboración". Ha apuntado que este mismo cuadro fue restaurado en el Museo del Prado en torno a 1925, por petición de su bisabuelo, Jacobo Fitz-James, XVII duque de Alba.

El duque de Huéscar ha explicado que, "con esta labor de mecenazgo", la Casa de Alba ha restaurado además en su taller un óleo sobre lienzo del siglo XVI de autor desconocido que representa a Nuestra Señora de la Antigua, también propiedad del colegio.

La muestra se enmarca en el programa 'Obra invitada', iniciado hace un año, con el que la Fundación establece diálogos entre su colección histórica y obras de otras instituciones. En el Salón Español, la pintura compartirá espacio con 'Cristo en la cruz', otra obra del Greco de su etapa toledana, y con piezas de la Colección Casa de Alba como 'La infanta Margarita', de Velázquez, y 'Santo Domingo de Guzmán', de Zurbarán. Además, el salón se ha despejado de mobiliario para que la obra cobre protagonismo.

Esta obra se realizó al comienzo de la trayectoria española del pintor, tras su formación en Creta y su paso por Venecia y Roma. La obra representa en primer plano a san Lorenzo, con una dalmática de tonos dorados y rojizos y la parrilla que es su principal atributo iconográfico. El santo dirige la mirada hacia la parte superior de la composición, donde aparecen la Virgen y el Niño Jesús envueltos en luz.

La Fundación ha señalado que la composición refleja la influencia del Renacimiento italiano en la monumentalidad y estructura de la figura y de la pintura veneciana en el tratamiento del color y la luz, con referencias a Tiziano y Tintoretto. Asimismo, añade que el alargamiento de las figuras y la tensión expresiva anticipan rasgos que el artista desarrollaría después en Toledo.

La pintura está vinculada al cardenal Rodrigo de Castro Osorio (1523-1600), fundador del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, a quien la institución de Monforte identifica como comitente de la obra. La Fundación ha recordado que la Casa de Alba mantiene su vinculación histórica con Monforte de Lemos a través de Carlos Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba y XXII conde de Lemos, presidente del patronato de la Fundación del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua.