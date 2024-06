Fundación Francisco Franco considera "esperpéntico" el anuncio de Cultura, que "busca callar a disidentes" de Sánchez

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Nacional Francisco Franco considera que el anuncio del Ministerio de Cultura de iniciar los trámites del procedimiento para la extinción de esta organización es "esperpéntico" y busca "callar a todos los disidentes" de la política del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Consideramos esperpéntico que, en plena crisis política derivada de la aprobación de la que consideramos inconstitucional ley de amnistía, que lesiona la igualdad entre todos los españoles ante la ley, la independencia judicial y la estabilidad de España como nación, el Ministerio inicie este procedimiento", ha señalado en un comunicado.

Así, ha recordado que dicho proceso se ampara en la Ley de Memoria Democrática de 2022, la cual contempla medidas contra aquellas fundaciones que no persigan "fines de interés general". La fundación considera que ese no es su caso, con independencia de que "por razones ideológicas" no se comulgue con lo que divulga y sus actuaciones, "siempre dentro de la legalidad".

"Nos resulta incomprensible que se dirijan exclusivamente contra la Fundación Nacional Francisco Franco, la cual cumple con esos fines de interés general según lo demuestran nuestras actividades y estatutos legalmente aprobados", han añadido, poniendo el foco en otras fundaciones.

En este sentido, ha calificado de "lamentable" que se ignoren otras fundaciones que "fomentan el odio y el enfrentamiento" entre los españoles, mientras que la Fundación Nacional Francisco Franco "nunca" ha incurrido en tales prácticas.

Para el presidente de la Fundación, Juan Chicharro, la misión de esta organización de preservar y difundir la obra y legado de Francisco Franco se realiza "con pleno respeto y sin menosprecio hacia la dignidad" de las víctimas.

"Cabe destacar que, gracias al periodo de transición que siguió al régimen franquista, España pudo dejar de ser una república socialista satélite de la URSS, a donde nos llevaba la II República y el Frente Popular, y convertirse en una democracia. Esta defensa es esencial para comprender nuestra historia y, al mismo tiempo, nuestra misión y objetivos", ha remarcado.

Es por ello que la fundación denuncia que este tipo de actuaciones buscan "callar a todos los disidentes" de la política del Gobierno de Pedro Sánchez, que "ha realizado un asalto a todas las instituciones del Estado para imponer, con el aletargamiento del pueblo, una dictadura de corte bolivariano".

La Fundación Nacional Francisco Franco seguirá "defendiendo sus principios y luchando por la verdad" histórica y la justicia. Además, ha pedido a todos los ciudadanos y medios de comunicación que se mantengan "atentos" a este proceso y que valoren "críticamente" las acciones que "atentan contra la libertad de expresión y la pluralidad en la sociedad".