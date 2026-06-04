Fundación Mapfre inaugura exposiciones fotográficas de Richard Avedon y sobre la obra de Alejandro Cartagena

Fundación Mapfre inaugura las exposiciones fotográficas de Richard Avedon y sobre la obra de Alejandro Cartagena - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre ha inaugurado este jueves dos muestras, 'Oeste Americano' desde el objetivo de Richard Avedon, y un recorrido completo por la obra de Alejandro Cartagena y sus principales series.

En el caso del fotógrafo estadounidense, la entidad acoge la muestra desde este sábado 6 de junio hasta el próximo mes de septiembre y en ella se recupera la serie 'In the American West' (1985), aclamada como "la obra maestra" de Avedon.

"Este proyecto surgió a partir de un encargo propuesto en 1979 por el Amon Carter Museum of American Art de Fort Worth (Texas), que culminó con la publicación de un libro y la organización de una exposición en dicho museo en 1985", ha explicado la Fundación Mapfre.

En este caso, se exhiben las ciento diez copias de referencia que el propio autor seleccionó y trabajó con su equipo tanto para la elaboración de las copias de aquella exposición como para publicación que la acompañaba.

Igualmente, 'Alejandro Cartagena: Ground Rules' se podrá ver hasta el próximo 30 de agosto y se trata de la primera exposición que recorre toda la obra de este artista nacido en Santo Domingo (República Dominicana), aunque afincado en Monterrey (México).

En sus más de veinte años de trayectoria en la fotografía, Cartagena construye su trabajo en forma de series. "Es en la acumulación, la repetición y la variación, más que en la imagen individual donde cifra el significado de sus propuestas", añade la Fundación.

La muestra se concibe como un recorrido en profundidad por las distintas etapas de la producción del autor y permite comprender la evolución y coherencia de su obra a lo largo del tiempo.