Fundación SGAE presenta 'Teatro en la Berlanga 2026', con estrenos de autoría contemporánea e hispanoamericana

Archivo - La dramaturga Victoria Szpunberg recoge el 'Premio a mejor espectáculo de teatro' por La tercera fuga de Teatre Nacional de Catalunya, durante la gala de entrega de los XXIX Premios Max de las Artes Escénicas a 1 de junio de 2026, en Mérida(Espa - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE inaugura su nueva temporada escénica de otoño en la Sala Berlanga de Madrid con la programación de 'Teatro en la Berlanga 2026', un ciclo de lecturas teatralizadas de autores contemporaneos e hispanoamericanos.

Concretamente, se extenderá del 6 de octubre al 10 de noviembre y que acogerá el estreno de 'Tu hija', de Victoria Szpunberg, Premio Max a la Mejor Autoría Teatral 2026.

Así, las sesiones se desarrollarán a partir de las 19.30 horas en el espacio ubicado en la calle Andrés Mellado e incluirán coloquios posteriores con los equipos artísticos de cada montaje, moderados por los periodistas Paloma Cortina y Daniel Galindo, de RNE.

En el marco de la presentación de esta nueva edición, la entidad ha destacado que la propuesta de este año "se articula en dos grandes ejes", articulados en torno al trigésimo aniversario del Ciclo SGAE de Lecturas Teatralizadas y la consolidación de sus alianzas internacionales.

Por un lado, la muestra reunirá las obras galardonadas en los Premios SGAE de Autoría 2025 junto a los textos gestados en el 13º Laboratorio de Escritura Teatral de la propia fundación, poniendo el foco en la creación emergente e incubada durante el último año.

Respecto a la vertiente internacional de la cartelera, la programación incorporará una nueva edición de 'Interautor Teatro 2026', concebida como un "programa de intercambio de obras dramáticas entre España, Argentina y Uruguay", que llevará a las tablas madrileñas los textos de seis dramaturgos hispanoamericanos.

A esta red de intercambio cultural se suma el protagonismo de la dramaturgia contemporánea española encabezada por Victoria Szpunberg, cuya obra 'Tu hija' encabezará el cartel tras haber sido reconocida con el máximo galardón de la autoría escénica en los Premios Max.