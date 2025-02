Fundación Telefónica lleva a Madrid el impacto humano que sufren los ecosistemas marinos en la muestra 'Ecos del Océano'

La exposición aúna arte, ciencia y tecnología y podrá visitarse hasta el 7 de septiembre en la capital

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Telefónica de Madrid ha alertado sobre el impacto humano que sufren los ecosistemas marinos en la exposición inmersiva 'Ecos del Océano', una propuesta que combina arte, ciencia y tecnología con la que se busca concienciar al espectador sobre la importancia de proteger la sostenibilidad de estos entornos. La exposición podrá visitarse desde este miércoles, 12 de febrero, y hasta el 7 de septiembre de 2025.

La muestra, comisariada por José Luis de Vicente, establece un diálogo creativo entre el colectivo artístico Marshmallow Laser Feast y científicos, investigadores y expertos de diferentes campos, como el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universitat Politècnica de Catalunya, el escritor y cineasta de historia natural Tom Mustill, junto a artesanos del vidrio y especialistas en acústica, como han dado a conocer en rueda de prensa con motivo de su presentación.

En la misma, el comisario de la exposición ha afirmado que "esta exposición no sólo es un homenaje a los océanos, sino una llamada de atención sobre el impacto de la actividad humana en ellos". "Queremos que los visitantes se sumerjan en la percepción sensorial de los cetáceos y comprendan la importancia del sonido en la vida marina", ha detallado.

Por este motivo, se transporta al espectador al mundo submarino a través de tecnología de vanguardia, con sonidos reales y efectos visuales. En este sentido, el director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politècnica de Cataluña , Michel André, ha explicado que "el sonido en los océanos es tan crucial como la vista en los humanos". "Las ballenas y otros cetáceos dependen de él para navegar, comunicarse y encontrar alimento. La contaminación acústica está interfiriendo gravemente en su supervivencia y esta exposición ayuda a generar conciencia sobre ello", ha alertado.

La pieza central de la exposición, 'Seeing Echoes in the Mind of the Whale' ('Viendo ecos en la mente de la ballena') es una instalación audiovisual envolvente de doce pantallas que recrea la percepción sensorial de los cetáceos, en una coproducción con el Museu del Disseny de Barcelona.

Creada por Marshmallow Laser Feast, la pieza explora la manera en la que las especies marinas perciben la realidad a través de sus sentidos en una instalación coral que muestra el movimiento progresivo de los cetáceos desde la superficie hasta las profundidades del océano, para lo que integra imágenes generadas por inteligencia artificial y grabaciones sonoras reales de especies marinas recogidas en distintos puntos del planeta.

Algunos de estos sonidos proceden de las grabaciones del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universitat Politècnica de Catalunya, liderado desde hace 20 años por el biólogo marino Michel André, una entidad que estudia la contaminación acústica de los océanos y el impacto sobre las especies que los habitan, entre ellas, ballenas, cachalotes y otros cetáceos. En la pieza también han colaborado otros científicos e investigadores, entre ellos, el escritor y cineasta de historia natural Tom Mustill.

Antes de acceder a esta instalación, los visitantes se encuentran con la 'Meditation Room', antesala que prepara al visitante para la experiencia a través de los sonidos y las vibraciones de delfines mulares, ballenas jorobadas, cachalotes y ballenas grises.

"Queremos que el público experimente lo que es sumergirse en el ritmo del océano, sentir su latido y comprender la relación entre el sonido y la vida marina", ha comentado en la rueda el británico Marshmallow Laser Feast.

200 ESCULTURAS DE VIDRIO SUSPENDIDAS

La tercera obra de la muestra, 'Tempo de Plancton', es una instalación escultórica, sonora y lumínica que representa la migración vertical del plancton, organismos esenciales para el equilibrio ecológico y la producción de oxígeno en el planeta. La pieza está formada por 200 esculturas de vidrio soplado suspendidas en el aire, evocando los desplazamientos cíclicos de estos organismos microscópicos. "Sin el plancton, la vida en el planeta no sería posible. Esta obra busca rendir homenaje a estos seres diminutos pero fundamentales", ha explicado el comisario.

Junto a estas tres instalaciones principales, la exposición incluye dos salas que muestran una selección de materiales procedentes de las investigaciones científicas en torno al estudio de estas especies marinas. En la primera de ellas, 'La ciencia de escuchar' va a permitir a los visitantes conocer de cerca los dispositivos empleados para registrar el sonido submarino, como las boyas-hidrófono, así como acceder a grabaciones reales de especies marinas.

"Es fascinante ver la forma en que la tecnología nos permite escuchar lo que ocurre en las profundidades del mar. Cada sonido nos cuenta una historia sobre la vida en los océanos", ha afirmado André, que ha destacado el papel de las nuevas tecnologías para "descubrir detalles nunca antes conocidos sobre estas especies". Además, ha añadido que "con innovaciones como los sensores submarinos y los satélites", se puede analizar cómo el sonido marino "es esencial para la vida oceánica y cómo la contaminación acústica afecta a estos gigantes del mar".

La última sala de la exposición, 'Historias del sonido profundo', permite explorar la evolución del estudio del sonido marino, desde los primeros registros en la Guerra Fría hasta las herramientas contemporáneas que combinan drones, satélites e inteligencia artificial para analizar el paisaje sonoro oceánico.

"Queríamos acabar la exposición con una imagen que nos muestre la historia de un roncual mediterráneo, un cetáceo que habita en la costa española y que está literalmente muy cerca de nosotros. De esta manera, buscamos que el público no solo vea a las ballenas como seres fascinantes de la distancia, sino que las reconozca como individuos con vidas tan reales y específicas como las nuestras", ha explicado el comisario.

La exposición se completa con un programa de actividades paralelas para público escolar, familiar y general, que se pueden consultar en la web del Espacio Fundación Telefónica.