La Galería de Colecciones Reales celebra su tercer aniversario con dos jornadas de puertas abiertas y actividades

Archivo - El Rey Felipe VI de España y la Reina Letizia de España, a su llegada a la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, en el Palacio Real, a 25 de julio de 2023, en Madrid (España). - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales celebrará su tercer aniversario con dos jornadas de acceso gratuito y una programación cultural especial.

Así, los visitantes podrán recorrer sin coste la colección permanente y las exposiciones temporales los días 29 de junio y 25 de julio.

Precisamente, la primera fecha coincide con el tercer aniversario de la apertura al público de la Galería y la segunda conmemora la inauguración oficial del museo presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia.

Esta celebración se completa con un programa de actividades que incluirá charlas con expertos y visitas a los almacenes del museo, espacios habitualmente cerrados al público.

La pinacoteca ha acumulado más de dos millones de visitas y desarrollado 17 exposiciones temporales, 6 obras invitadas, 12 espectáculos de danza, 70 conferencias y 17 conciertos. En 2025 recibió 741.589 visitantes, un 12,5% más que el año anterior.

El programa del tercer aniversario celebrará hasta el 3 de julio una edición especial de 'Confluencias', un ciclo de encuentros informales en torno a piezas destacadas del museo que contará con la participación de conservadores y técnicos de Patrimonio Nacional y de distintos museos estatales --el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Prado, el Museo de América, el Museo del Traje y el Museo Nacional de Antropología--.

Asimismo, la Galería ofrecerá visitas guiadas a sus almacenes de bienes culturales conducidas por el personal técnico del Departamento de Registro.