Gamarra, artista del pabellón español en la Bienal de Venecia, sobre descolonización en museos: "Hay que revisarlo todo"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista Sandra Gamarra, encargada del proyecto del pabellón español que viajará el próximo mes de abril a la Bienal de Venecia, ha asegurado que en el caso de la descolonización de los museos es "necesario revisarlo todo" y, en muchos casos, "dar un paso atrás".

"No puede ser más cierto aquello de que incluso lo que pensábamos que estábamos haciendo bien, no lo era. Creo que desde esa humildad se puede revisar todo y, de hecho, creo que es necesario revisarlo todo", ha explicado en una entrevista con Europa Press la artista limeña, quien ha dado a conocer este lunes 18 de diciembre parte de su proyecto.

Así, ha explicado que esto es algo que "en general, deberían hacer todos los museos", y ha puesto como ejemplo al Museo Nacional de Antropología en España con la decisión de retirar cuerpos humanos de sus instalaciones. "Es algo simbólico, pero al retirar cuerpos humanos hay un paso hacia atrás, necesario, porque a veces pensamos que tenemos que ir siempre hacia delante", ha apuntado.

El Pabellón de España en la 60 Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia 2024 de Gamarra tratará sobre el "modelo hegemónico occidental" de museo y la colonización, con el foco puesto en la migración.

La artista ha reiterado su idea en relación con la descolonización de los museos de que "a veces no es solamente necesario cambiar el rumbo". "Otras toca dar un paso atrás, ver desde dónde vienen nuestras prácticas para poder ver hacia dónde girar: si no estamos haciendo las cosas bien, por lo menos, es de la mejor manera que se podrían hacer", ha matizado.

Para Gamarra, los museos son "lugares fantásticos para sentarse y ver qué pasa con el pasado" de cada país colonial. "Aún quedan muchas cuestiones por abordar y no se trata de devolver simplemente las obras. ¿A quién se devuelven? ¿Cómo y por qué? Primero hay que pensar cómo es que han llegado esos objetos aquí y qué necesidades tienen esas otras naciones de esos objetos", ha destacado.

Gamarra, cuyo proyecto está comisariado por Agustín López Rubio, reconoce que fue "una sorpresa ya solo la propuesta para presentar un proyecto" --es la primera artista no nacida en España elegida para el pabellón español de la Bienal--. "Además, es un proyecto de unas dimensiones muy grandes, con una investigación muy amplia y, a veces, cuando uno imagina sin límites, te puedes permitir más cosas. Pensábamos que era muy complicado", ha reconocido.

CENSURA EN EL ARTE Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La artista, que pasó por la eliminación de unos textos de su exposición también comisariada por López Rubio en Alcalá 31, de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que no teme por la "censura" en este proyecto institucional. "Nunca entenderé muy bien qué sucedió entonces y ahora en este caso no espero nada, porque el proyecto está cerrado, presentado y no hay más sorpresas", ha señalado.

La artista entiende que "haya gente que no se sienta parte o representada" en este tipo de proyectos, si bien apunta a la apertura en una Bienal de Venecia que "mantiene todavía estas formas de representación nacional". "Hay pabellones nacionales que te remiten a esta narrativa que parece que tiene que ser permanente, y yo creo que nuevamente son esos lugares donde podemos experimentar con qué pasa con esa representación", ha afirmado.

Gamarra también se ha referido a la actual situación del arte en cuanto a libertad de expresión. "Hay un problema donde la propia idea de libertad se pone en cuestión. Y no se trata solo de defenderla, sino de cuestionar quién paga el precio de esa libertad: es un momento importante para entender que las libertades no solo se cortan desde fuera, sino que hay un hundimiento desde dentro porque está sostenida muy frágilmente", ha concluido.