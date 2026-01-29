El Gobierno pondrá en valor en la feria tecnológica ISE los intrumentos del Spain Audiovisual Hub

Archivo - El Plan Spain Audiovisual Hub ya ha movilizado cerca de 1.600 millones de euros. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España participará la próxima semana, por primera vez, en la feria tecnológica Integrated Systems Europe (ISE) --dedicada a la industria audiovisual-- con un programa centrado en los retos tecnológicos y de innovación que plantea el sector.

La feria se celebrará del 3 al 6 de febrero y en ella la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dispondrá de espacio propio. El objetivo del Gobierno, según el departamento dirigido por Óscar López, es pulsar las últimas tendencias de la industria y seguir apoyándola desde los instrumentos que ofrece Spain Audiovisual Hub.

En los actos de inauguración de ISE 2026, que reúne a líderes de opinión en tecnología y creatividad, participará el martes 3 de febrero la titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), María González Veracruz, dirigente del organismo que desarrolla el plan Spain Audiovisual Hub, e intervendrá en la apertura del Investor Forum.

En este foro también participa María Coronado, directora de Audiovisual de la SETT, junto con organismos de la UE y la Generalitat de Catalunya, para dar detalles de las herramientas de soporte financiero público de la SETT.

En el stand, ubicado en el pasillo central (5A300), España ofrecerá ponencias y 'pitching sessions' --presentación de una idea para una película o serie-- con las últimas tendencias del audiovisual. Desde los retos del mundo de los esports, con Max Dalmau de Team Heretics, o una conversación con el compositor y productor Ron Thaler, que abordará las experiencias del sonido inmersivo 360; las aplicaciones de la IA en la producción audiovisual con Felipe Jiménez Luna; o la evolución del sector de la mano de la experta de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Elena Neira.

También intervendrán Patricia M. Val, que profundizará en la vanguardia de los contenidos inmersivos; y Borja Diaz-Merry Rivas, sobre la aplicación de las tecnologías en la verificación de las noticias.

Los protagonistas de los pitch serán startups y empresas emergentes españolas: Alejandro Moriana (Crowdy); Jorge García Domínguez (Ubicuity); Alexis Sans (Eshodo); Víctor Manuel Feliz Santiago (Scanmenow); David Esplá (Plenitas); Alejandro Bonnin (Aura); Alfonso Fulgencio Cabrera (Hamo); Fernando García Calvo (The Channel Store); Daniel González Hinojosa (Mappa); Ignacio Agustín Mileo (Cires 21); Frederic Sanz (Univrse); Pere Pérez Ninou (Kartex); David Moreno (Virtualware); Tony Higueruelo (Xorts); y Alex Mohamed (Iwantit).