Hispania Nostra reconocerá el compromiso ciudadano con el patrimonio con el Premio a la Patricipación Social

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hispania Nostra ha presentado este lunes la primera edición del Premio Hispania Nostra a la Participación Social, una iniciativa apoyada por la empresa Kalam que nace con el objetivo de reconocer y visibilizar la responsabilidad personal y colectiva en la protección del patrimonio, así como el papel esencial que desempeñan las personas, asociaciones y colectivos sociales en su salvaguarda a largo plazo.

Este premio, según Hispania Nostra, pone el foco en la participación ciudadana como una clave fundamental para entender la riqueza que supone el patrimonio para el conjunto de la sociedad, más allá de su titularidad o de las competencias de las administraciones públicas.

El Premio Hispania Nostra a la Participación Social se estructura en dos categorías. Por un lado, el Premio a la participación social de carácter individual que reconoce la trayectoria y dedicación de personas que, de forma altruista y rigurosa, han trabajado en la conservación, recuperación, promoción o difusión del patrimonio cultural y natural, especialmente en el ámbito más cercano.

Por otro, el Premio a la participación social de carácter colectivo que está dirigido a asociaciones, entidades o grupos organizados que, durante al menos cinco años, hayan contribuido de manera decisiva a la protección y puesta en valor del patrimonio y su entorno.

La convocatoria tiene periodicidad anual y las candidaturas deben presentarse exclusivamente en formato digital a través de la web habilitada por la asociación hasta el 30 de mayo, conforme a las bases establecidas. El jurado, integrado por especialistas y profesionales independientes de reconocido prestigio en el ámbito del patrimonio, dará a conocer su fallo en un plazo máximo de tres meses desde el cierre de la convocatoria.

La creación de este premio se enmarca, además, en un año especialmente significativo para Hispania Nostra, que en 2026 celebra su 50 aniversario.