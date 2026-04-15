Un hombre francés gana un cuadro de Picasso valorado en 1 millón de euros en una rifa de 100 euros

El cuadro es un retrato de la entonces pareja del artista, Dora Maar. - 1 PICASSO FOR 100 EUROS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre francés aficionado al arte ganó este martes un cuadro de Pablo Picasso, valorado en más de un millón de euros, al participar en una rifa benéfica de 100 euros, según informa 'The Guardian'.

Ari Hodara, nombre del ganador, participó en la tercera edición de la iniciativa '1 Picasso por 100 euros', organizada por la Fondation Recherche Alzheimer. El sorteo se realizó en Paris en la casa de subastas Christie's y, según el medio británico, los organizadores habían vendido las 120.000 boletos a la venta, recaudando 12 millones de euros que se destinarán a la investigación del Alzheimer.

El sorteo ofreció el cuadro 'Cabeza de mujer', de Picasso que retrató a su entonces pareja, la fotógrafa Dora Maar. Esta obra en gouache sobre papel fue creada en 1941.

"¿Cómo puedo comprobar que no se trata de un engaño?", preguntó Ari Hodara, de 58 años, después de que los organizadores lo llamaran tras el sorteo en la casa de subastas Christie's en la capital francesa. Hodara se describió a sí mismo como un aficionado al arte, seguidor de Picasso, y dijo que había comprado su boleto durante el fin de semana tras enterarse por casualidad de la rifa benéfica mientras comía en un restaurante, según 'The Guardian'.