El ilustrador mexicano Luis Miguel San Vicente Oliveros gana el 17º Catálogo Iberoamérica Ilustra

Catálogo Iberoamérica Ilustra - FUNDACIÓN SM

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ilustrador mexicano Luis Miguel San Vicente Oliveros ha obtenido el primer premio del 17º Catálogo Iberoamérica Ilustra, un galardón impulsado por la Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El reconocimiento incluye un premio de 4.333 euros y la oportunidad de diseñar la portada de la próxima edición del catálogo. San Vicente Oliveros también contará con un espacio destacado en la exposición oficial que se inaugurará durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El jurado otorgó por unanimidad el primer premio al autor por considerar que su obra "posee una potente fuerza visual, personalidad y un dinamismo único en el uso del color y el movimiento".

"Proyecta distintas lecturas, una variedad de personajes, texturas y paisajes originales que cuentan una historia y logran un universo onírico con identidad latinoamericana", añade el fallo.

Además del premio principal, el jurado concedió menciones especiales a María José De Telleria y Rocío Katz (Argentina), Paula Bustamante (Chile) y Nuria Pocero 'Nuppita Pittman' (España), en reconocimiento a la calidad y personalidad de sus propuestas.

De hecho, España vuelve a situarse entre los países con mayor representación en el 17º Catálogo Iberoamérica Ilustra, con siete ilustradores seleccionados.

Los artistas españoles que formarán parte de la publicación son Anna Aparicio, Neus Caamaño, Andrea Carreras Espier, Pau Santiago Roda, Elena Hormiga, Carla Novillo y 'Nuppita Pittman'.

En total, el certamen recibió 827 propuestas procedentes de 20 países iberoamericanos. Tras el proceso de evaluación, el jurado seleccionó a 43 ilustradores.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.