INAEM atribuye las demoras en los salarios de los actores a cuestiones contables y garantiza su pago "esta semana"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha atribuido el retraso en el pago de salarios a artistas a cuestiones "contables" y ha garantizado su cobro "esta misma semana". La Unión de Actores y Actrices ha denunciado este miércoles a través de una carta al INAEM el retraso en los pagos de cantidades correspondientes al periodo comprendido entre el 15 y el 31 de diciembre y, en el caso de algunas compañías, del mes de enero.

Ante esta queja, fuentes del INAEM han explicado, en declaraciones a Europa Press, que los pagos a artistas "son contratos por prestación de servicios y su naturaleza y funcionamiento es diferente al de las prestaciones de empleo que son nóminas que se pagan a mes vencido".

"Se trata de pagos que se realizan dentro del año contable y, cuando coinciden con el cierre y apertura de los ejercicios presupuestarios, se pueden ocasionar demoras en la tramitación de los expedientes de contratación", ha argumentado el portavoz del INAEM, quien ha precisado que "es necesario esperar a la apertura de los ejercicios contables, marcada por el Ministerio de Hacienda".

Desde el Instituto de Artes Escénicas han admitido, además, que "esta circunstancia se da cada año", y se "informa de ello debidamente a los prestadores de servicios".

Asimismo, ha explicado que la propuesta de reforma del INAEM "se encamina precisamente a intentar solucionar este tipo de situaciones, tratando de ajustar los procesos a la naturaleza de las actividades del organismo y no al procedimiento administrativo común".