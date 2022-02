Javier Cercas trae su 'Anatomía de un instante' a La Abadía: "Al Rey Juan Carlos se le blindó y fue malo para todos"

El escritor, Javier Cercas (c), el director de la obra, Álex Rigola (d) y el dramaturgo, Juan Mayorga (i), durante la rueda de prensa en la presentación de la obra de teatro ‘23F. Anatomía de un instante’, en el Teatro de La Abadía

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Cercas traerá al escenario del Teatro de La Abadía desde el próximo 23 de febrero su adaptación de 'Anatomía de un instante', la novela sobre el Golpe de Estado del 23-F con el que, indirectamente, "se le dotó de un prestigio" al por entonces Rey Juan Carlos I que fue "un error".

"El 23-F blindó al Rey y ha sido malo para la democracia, malo para el propio Rey y malo para todos. Le dotó de un blindaje y de un prestigio que fue un error", ha señalado el escritor durante la presentación de esta obra teatral, que contará con la dirección teatral de Àlex Rigola y que supondrá el estreno al frente de La Abadía del académico Juan Mayorga.

Cercas ha puesto el foco en la labor de la prensa, ya que entiende que tras la actuación del hoy Rey emérito en el golpe de Estado "no se hizo bien el trabajo". "Del Rey no se podían decir determinadas cosas, aunque luego todos las sabían. Si lo sabían...¿por qué no se investigaban?", ha cuestionado.

El autor de 'Soldados de Salamina' sí considera que el monarca "se ganó un prestigio enorme" por entonces, ya que en la Historia "no había cosa similar de cambiar dictadura por democracia sin una guerra civil". "Hizo un giro extraño e inédito", ha añadido, para luego valorar las interpretaciones que se han hecho en distintas épocas de su obra respecto al papel de Juan Carlos I.

"Cuando este libro se publicó en el año 2008 fue leído por muchos como un libro antisistema y antimonárquico. Hoy en día, en cambio, algunos lo leen al contrario, como justificando al Rey. Ambas interpretaciones me parecen falsas y estúpidas y delatan cómo ha cambiado el país en este tiempo", ha lamentado.

Cercas no obstante ha vuelto a poner el foco en la "industria verborreica" que gira en torno al 23-F, y que genera relatos "que pertenecen a la ficción y a la conspiranoica". "Es verdad que no lo sabemos todo de ese momento, pero sí lo esencial y desde hace mucho tiempo", ha defendido.

"La verdad absoluta de la Historia no existe, no hay una verdad absoluta de nada. Pero es que saberlo todo pertenece a la ficción y a la conspiranoica", ha zanjado. 'Anatomía de un instante' cuenta con cuatro actores que, a través de conversaciones, reconstruyen ese instante en el que Adolfo Suárez permaneció sentado en la tarde del 23 de febrero de 1981.

Sus diálogos están acompañados por documentos audiovisuales --imágenes fijas 'icónicas' y un pequeño guiño con el noticiario presentado por un joven Iñaki Gabilondo narrando la salida del general Alfonso Armada del Congreso-- y recuperan figuras importantes del momento como el general Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo o el propio Rey Juan Carlos.

Rigola, por su parte, ha defendido que incluso en esta adaptación teatral "resulta imposible separarla de la novela". "Además, habla de un periodo interesantísimo que, si fuéramos americanos, ya habríamos hecho 15 grandes películas sobre esto", ha bromeado el director catalán, quien además incide en la importancia de conocer este "período extraño" de la Historia de España.

"Se pasó de un sistema dictatorial a una democracia, pero necesitó las renuncias de tantísimas personas... es diferente a las actuales generaciones, centradas en el éxito rápido, y a las posiciones políticas que están cada vez más polarizadas y van siempre contra el oponente. No se hace el trabajo de renunciar como sí se hizo en la Transición", ha concluido.